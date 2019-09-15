موعد مباراة آرسنال وواتفورد بث مباشر اليوم 15/9/2019| مشاهدة مباراة آرسنال وواتفورد بث مباشر beIN SPORTS HD 1

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تتجه كل أنظار متابعي البريميرليج اليوم الاحد، نحو ملعب فيكارج رود، حيث موعد مباراة أرسنال وواتفورد في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، جيث يرغب فريق المدرب أوناي إيمري في أن يحقق فوزه يجعله قريب من فرق المتقدمة، خاصة بعدما تعثر واحد من المنافسين على اللقب في هذه الجولة، نادي مانشستر سيتي، وسقط في فخ الهزيمة أمام نورويتش سيتي.





موعد مباراة أرسنال وواتفورد في البريميرليج



تنطلق مباراة أرسنال وواتفورد في البريميرليج في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.



ويدخل أرسنال هذه المباراة، وهو في المركز السابع، ولكن في حالة فوزه وتحقيقه للثلاث نقاط سوف يصل أرسنال إلى النقطة العاشرة، ويقفز إلى المركز الثالث أو ربما المركز الثاني مناصفة مع نادي مانشستر سيتي، ولذا فإن مباراة أرسنال وواتفورد، تمثل أهمية كبيرة للمدرب أوناي إيمري.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي



كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية عن جدول بث مباريات البريميرليج لهذا الأسبوع، وقالت بأن مباراة أرسنال وواتفورد، سوف تذاع عبر قناة BEIN SPORTS HD2، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مخصص من أجل متابعة وتحليل وتغطية مباريات البريميرليج.



التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وواتفورد في البريميرليج



سيدخل المدرب أوناي إيمري مباراة أرسنال وواتفورد في البريميرليج، بنفس خطته المعتادة بتواجد رباعي في خط المقدمة، وأمامه ثلاثي في خط الوسط، وثلاثي في خط الهجوم، وتتوقع الصحف الإنجليزي، بأن يأتي تشكيل أرسنال في مباراة واتفورد على النحو التالي:



حراسة المرمى: لينو



خط الدفاع، كولاسيناك، دافيد لويز، سوكراتيس، ميتلاند لينز



خط الوسط: تشاكا، جندوزي، توريرا



خط الهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج، لاكازيت