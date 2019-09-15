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فابريجاس يكشف توقعاته في انتقال نيمار لبرشلونة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:40 ص
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فابريجاس يكشف توقعاته في انتقال نيمار لبرشلونة
فابريجاس
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علق الاسباني المخضرم سيسك ​فابريجاس نجم وسط ​موناكو​ الفرنسي علي إمكانية عودة اللاعب البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا الى صفوف ​برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد فشل التعاقد معه هذا الصيف، مؤكدًا على صعوبة إنضمام اللاعب للنادي الكتالوني.


وقال "فابريجاس" في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية:" اعتقد أن عودة نيمار إلى برشلونة صعبة جدًا، وذلك ليس لأن برشلونة أو باريس أو نيمار لا يريدون ذلك، لكنه لأن قيمته ستكلف النادي الكثير".


وأوضح "فابريجاس" نجم بشلونة السابق أن نادي برشلونة قام بتعاقدات كبيرة في الصيف المنصرم، حيث تعاقد مع أنطوان جريزمان بصفقة ضخمة، كما يدفع رواتب كبرة للاعبين، كل ذلك يجعل نيمار لا يعود لبرشلونة، خاصة وان صفقته ستكلف النادي أموالا كثيرة.


وكان نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم النادي الكتالوني العديد من المقترحات والعروض للنادي الباريسي لضم "نيمار" ولكن فشلت إدارة البرسا في الوصول إلي اتفاق مع باريس للظفر بخدمات اللاعب.


وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة برشلونة تدرس تغيير بوصلتها صوب صفقة أخري من باريس سان جيرمان وليس البرازيلي نيمار، حيث يفكر مسؤولي النادي الكتالوني في التعاقد مع كيليان مبابي، حيث يروا أنه اصغر سنا ولا يعاني من الاصابات المتكررة كما أنه لن يحدث انقساما في برشلونة حال التعاقد معه.
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