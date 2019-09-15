مدير التعليم المهني بالقوات المسلحة: الجندي المصري الأذكى في العالم.. (فيديو)

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قال اللواء حسام الدين حسن محمد، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، إن الجندي المصري من أذكى الجنود في العالم؛ ولديه سرعة بديهة وحضور كبير ويبهر دائما بأدائه، موضحًا أن خبير ألماني أشاد بأداء أحد ضباط الصف في إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة رغم أنه تم اختياره بشكل عشوائي.



وأضاف "حسام الدين"، خلال حواره ببرنامج "درع الوطن"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت أن التدريب في الإدارة 80% عملي، و20% نظري، لافتًا إلى أن التدريب أصبح إنتاجي وذلك بعد توجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة.



وتابع مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة: "الطالب يتم تدريبة على إنتاج منتج، وهو ما يعطي ثقة للطالب في نفسه، كما يستخدم منتجه في العملية التعليمية"، لافًتا إلى أن دول الكويت وصربيا والبحرين أرسلت وفود لزيارة إدارة التعليم والتدريب.



وأوضح أن دولة البحرين طلبت تدريب طلاب لديها في الإدارة، متابعًا: "القوات المسلحة تضخ في شرايين الدولة آلاف الجنود الذين يتم تدريبهم على أعمال لصالح الدولة المصرية"، معلقًا: "الجندي اللي بيخرج من عندنا لديه مهنة أو صنعة يستخدمها في سوق العمل".



ونوه مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة إلى أن هناك تعاون مع وزارة التعليم، حيث تم تدريب 150 شخصا من مديري المؤسسات التربوية، لافتًا إلى أن أساتذة من جامعة عين شمس ألقوا محاضرات للمتدربين من وزارة التعليم.



وكشف عن وجود تكليف من القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، والاشتراك مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء من أجل إنشاء مركز نموذجي لتدريب المتسربين من التعليم في الدولة، مضيفًا: "نعمل خلال الفترة الحالية على وضع دراسة لتنفيذ التكليف، وأن تكون الشهادة للمركز ليست محلية فقط وإنما معترف بها دوليا في سوق العالم الخارج لأحداث طفرة في حياة المتسرب من التعليم".



واستطرد "محمد" قائلًا: "لدينا إحصائية بأعداد المتسربين، وسيتم إنشاء المركز في الأماكن التي يزيد فيها هذه الظاهرة".



ولفت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت بتطوير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030.





