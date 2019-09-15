أحوال الطقس لليوم الأحد

- إمكانية ظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة.

- الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وتتجاوز 70 كلم/س أثناء الخلايا الرعدية.

-البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات ، قليل الاضطراب فمضطرب بخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية و بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات.