بعد 10 أيام من إطلاقها.. تعرف على مشاهدات "غور" لماجد المهندس (فيديو)



حظت أغنية المطرب ماجد المهندس الجديدة على إعجاب جمهور المهندس، حيث حرص الكثيرون على ترك التعليقات الإيجابية.





نجحت في تخطي حاجز المليون مشاهدة وذلك منذ طرحها في 5 سبتمبر الجاري، وحققت حتى الآن تحديدًا أكثر من 1,165,023 مشاهدة.





الأغنية من كلمات واحد، وألحان وتر، وتوزيع رأفت.









أغنية "سجيت مع نفسي"









طرح النجم السعودي ماجد المهندس، أغنية جديدة تحمل اسم "سجيت مع نفسي" عبر المتاجر الرقمية الكبرى





الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس.





التعاون بين المهندي والمشيري



