مؤتمر الشباب يتصدر أخبار التوك شو السبت 14-9-2019
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
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هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
مؤتمر الشباب| السيسي عن شائعات الأيام الماضية: "بقى ابن مصر تعملوا فيه كده"
وأضاف: "توقفوا أمام العشرة أيام اللي فاتت.. أنتم اللي كنتم بتشيروا الحاجة، وده مش عتاب.. بس بدردش وأخد حقي"، متابعا: "بقى ابن مصر اللي في 3 يوليو قدم نفسه وأولاده وأحفاده تعملوا فيه كده".
وأشار "سالم"، إلى أن مصر واجهت الإرهاب منفردة وبصدور رجالها، وهى تجربة لما تحدث من قبل، مضيفا أن مصر خسرت في حربها مع الإرهاب عدد من الأفراد يفوق العدد الذي خسرته جراء حرب 73.
عرض الإعلامي أحمد موسى، أماكن بث صفحات التواصل الاجتماعي المعادية لمصر والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أدمن الصفحات المعادية لمصر على فيس بوك يديرها 16 شخصًا من قطر، ومن إسرائيل 3 أشخاص.
مؤتمر الشباب| السيسي يكشف موعد إجراء انتخابات المحليات
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان سيقوم بإعداد قانون المحليات، وبمجرد الإنتهاء من هذا القانون سيتم إجراء انتخابات المحليات، معقبًا: "مع نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، سنكون نفذنا هذا الاستحقاق الذي توقف منذ 2011".
قال اللواء حسام الدين حسن محمد، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة إن القوات المسلحة تمتلك أحدث الأسلحة والمعدات؛ وهي تعد ثروة قومية لمصر، مشيرًا إلى أنه يجب تحدثها وتطويرها وصيانها وإطالة عمرها الافتراضي.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
مؤتمر الشباب| السيسي عن شائعات الأيام الماضية: "بقى ابن مصر تعملوا فيه كده"
وأضاف: "توقفوا أمام العشرة أيام اللي فاتت.. أنتم اللي كنتم بتشيروا الحاجة، وده مش عتاب.. بس بدردش وأخد حقي"، متابعا: "بقى ابن مصر اللي في 3 يوليو قدم نفسه وأولاده وأحفاده تعملوا فيه كده".
نصر سالم: مصر واجهت الإرهاب منفردة.. وخاضت تجربة لم تحدث من قبل
وأشار "سالم"، إلى أن مصر واجهت الإرهاب منفردة وبصدور رجالها، وهى تجربة لما تحدث من قبل، مضيفا أن مصر خسرت في حربها مع الإرهاب عدد من الأفراد يفوق العدد الذي خسرته جراء حرب 73.
مؤتمر الشباب| السيسي: "معايا فواتير بأكلي وشربي"
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب هو صمام الأمن لمصر، معقبًا: "محدش يشغله بإثارة الشائعات والأكاذيب، أنا معايا فواتير بأكلي وشربي، أنا قولت كده عشان خاطركم، يهمني تكون ثابتين".
أحمد موسى يفضح أدمن الصفحات المعادية لمصر على الفيس بوك ويكشف أماكن إقامتهم (فيديو)
عرض الإعلامي أحمد موسى، أماكن بث صفحات التواصل الاجتماعي المعادية لمصر والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن أدمن الصفحات المعادية لمصر على فيس بوك يديرها 16 شخصًا من قطر، ومن إسرائيل 3 أشخاص.
مؤتمر الشباب| السيسي يكشف موعد إجراء انتخابات المحليات
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان سيقوم بإعداد قانون المحليات، وبمجرد الإنتهاء من هذا القانون سيتم إجراء انتخابات المحليات، معقبًا: "مع نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، سنكون نفذنا هذا الاستحقاق الذي توقف منذ 2011".
مدير "التعليم المهني" بالقوات المسلحة: لدينا أحدث الأسلحة والمعدات في الجيش المصري
قال اللواء حسام الدين حسن محمد، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة إن القوات المسلحة تمتلك أحدث الأسلحة والمعدات؛ وهي تعد ثروة قومية لمصر، مشيرًا إلى أنه يجب تحدثها وتطويرها وصيانها وإطالة عمرها الافتراضي.
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