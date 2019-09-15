الهايكا : خطية مالية بـ20 ألف دينار لقناة الإنسان

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم 13 سبتمبر 2019 تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "الانسان" بـ20 ألف دينار من أجل التطرق إلى نتائج سبر الآراء وذلك استنادا إلى القانون الانتخابي الذي يمنع، خلال الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.



