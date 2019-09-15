بطولة عالمية وقرارات عاجلة.. تعرف على أحداث السبت في الشرقية
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:43 ص
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إسلام علي وسمر السيد
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شهدت محافظة الشرقية على مدار الـ 24 ساعة الماضية عدد من الأحداث الهامة، وفي إطار الخدمة الخبرية التي تقدمها بوابة الفجرـ نرصد لكم أبرز ما حدث خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.
بطولة كبرى
انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية الأولى للرياضات الذهنية، وذلك في نسختها الأولى بنادي "الصفوة" الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق بين الاتحاد المصري للرياضات الذهنية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم شرف الدين، ونادي الصفوة الرياضي، برئاسة المهندس عادل إسماعيل حمادة، فيما تتولى مهام التنسيق العام للبطولة كلًا من ابتهال نور الدين، ورغداء ذو الغنى.
مشروعات جديدة
قال الدكتور ممدح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي لعدد 5 مناطق وهم كلا من: منطقة "علاء الدين بالمهندسين، والزند وكفر أبو الحاكم، وبهجات، ومنطقة الحسينية بمركز الزقازيق بتكلفة مبدئية بلغت نحو 40 مليون جنيه.
حملة مفاجئة
شنت الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة مكيرة أجرت خلالها التحاليل الطبية لـ17 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي" محمد ج م س" 35 سنة " قائد السيارة رقم 271 ر ف ي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22999 جنح منيا القمح، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.
تحقيق عاجل
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإجراء تحقيق طبي عاجل مع الطبيب "ت.س" طبيب نساء وتوليد بمركز الحسينية؛ بعدما سببه في تعرض حياة إحدى المرضى للخطر نتيجة تركه "فوطة" في بطنها أثناء إجراء عملية ولادة لها داخل عيادته الخاصة.
بطولة كبرى
انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية الأولى للرياضات الذهنية، وذلك في نسختها الأولى بنادي "الصفوة" الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق بين الاتحاد المصري للرياضات الذهنية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم شرف الدين، ونادي الصفوة الرياضي، برئاسة المهندس عادل إسماعيل حمادة، فيما تتولى مهام التنسيق العام للبطولة كلًا من ابتهال نور الدين، ورغداء ذو الغنى.
مشروعات جديدة
قال الدكتور ممدح غراب، محافظ الشرقية، إنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي لعدد 5 مناطق وهم كلا من: منطقة "علاء الدين بالمهندسين، والزند وكفر أبو الحاكم، وبهجات، ومنطقة الحسينية بمركز الزقازيق بتكلفة مبدئية بلغت نحو 40 مليون جنيه.
حملة مفاجئة
شنت الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة مكيرة أجرت خلالها التحاليل الطبية لـ17 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي" محمد ج م س" 35 سنة " قائد السيارة رقم 271 ر ف ي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22999 جنح منيا القمح، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.
تحقيق عاجل
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإجراء تحقيق طبي عاجل مع الطبيب "ت.س" طبيب نساء وتوليد بمركز الحسينية؛ بعدما سببه في تعرض حياة إحدى المرضى للخطر نتيجة تركه "فوطة" في بطنها أثناء إجراء عملية ولادة لها داخل عيادته الخاصة.
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