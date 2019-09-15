المنتخب الوطني للوسطيات يتوج باللقب الإفريقي في كرة اليد
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:40 ص
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محمد وليد الجموسي
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توج المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات بالبطولة الافريقية عقب فوزه على نظيره الانغولي 26-25 اليوم في الدور النهائي الذي اقيم بينهما بنيامي عاصمة النيجر.
وكان المنتخب التونسي تغلب في الدور نصف النهائي على نظيره الغيني بنتيجة 39-27 (الشوط الاول 20-16) وضمن تاهله الى نهائيات مونديال كرة اليد الذي سيقام في رومانيا من 28 جوان الى 11 جويلية 2020.
ويعد هذا اللقب الاول من نوعه لمنتخب الوسطيات.
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