تسجيل أربع جرائم خرق للصمت الإنتخابي بدائرة منوبة

سجلت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة في يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها اليوم الأحد 15 سبتمبر الحالي، أربع (4) جرائم خرق للصمت الإنتخابي، وقامت بتحريرمخالفات في الغرض، حسب تصريح عضو الهيئة الفرعية، سماح المدوري، لـمكتب (وات) بمنوبة.

وقد تعلقت المخالفة المسجلة أمس السبت بحملة مرشح حزب الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، في منوبة، لوجود لافتة انتخابية أمام مركز الاقتراع ابن أبي الضياف بمنوبة، وبحملة مرشح التيار الديمقراطي، محمد عبو بطبربة، لوجود معلقات في محيط مكتب اقتراع. وقد امتثل ممثلو حملتي المرشحين وقاموا بنزع اللافتة والمعلقات الدعائية.

أما المخالفتان اللتان ارتأت الهيئة الفرعية للانتخابات إحالتهما على النيابة العمومية، فقد تعلقتا بحملة المترشح المستقل، عبد الكريم الزبيدي، في منطقة البطان، لوجود لافتة كبيرة على واجهة مقر الحملة، المطل على مركز اقتراع، وبحملة مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، بطبربة لوجود معلقات في محيط مركز اقتراع.

وقد رفض القائمون على حملتي الزبيدي ومورو نزع اللافتة والمعلقات، الأمر الذي تطلب، وفق سماح المدوري، اتخاذ قرار إحالة هذه المخالفة على أنظار النيابة العمومية بمنوبة، وذلك بعد استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علما بأن خرق الصمت الإنتخابي، يصنف، وفق القانون الإنتخابي، في خانة الجرائم الإنتخابية الخطيرة.