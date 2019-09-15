فؤاد علام: "السيسي" حذر العالم من مخاطر الإرهاب.. (فيديو)









قال اللواء فؤاد علام، الخبير الامني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود 67 جماعة إرهابية في العالم، يأتي في اطار التأكيد للعالم، بأن مصر تتابع قضية الإرهاب بدقة شديدة، وتعلم جميع أنواع التنظيمات الإرهابية وأعدادها الموجودة بالعالم، لأفتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد اعداد رؤية كاملة للشعب المصري والعربي، وللعالم بأن الإرهاب خطر داهم يهدد المجتمع الدولي، وهذا في اطار حرص المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف جادة في مواجهة الإرهاب.وتابع الخبير الامني، خلال حواره مع الإعلامية ايمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المجتمع الدولي تقريبًا لا يهتم بمكافحة الإرهاب، ويدعم الكثير من هذه التنظيمات للقيام بأعمال إرهابية، لتحقيق أهداف سياسية، لا تتفق مع المبادئ التي يجب أن تسود العالم.ولفت الخبير الامني، إلى أن بعض الدول ترى أنها بعيدة عن الإرهاب، ولا تريد أن تقحم نفسها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، لكي تجنب نفسها أي أعمال إرهابية من هذه التنظيمات، وبعض الدول الأخرى لا تقدر خطورة التنظيمات الإرهابية وأثرها في العلاقات ككل، والاوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، وبالتالي تباعد نفسها عن هذا الامر، إما بقصد بهدف حماية نفسها كما تتصور، أو عن جهل.وأشار الخبير الامني، إلى أن هناك بعض الدول ضالعة في دعم الجماعات الإرهابية، ولا توجد دولة في العالم غير معرضة للعمليات الإرهابية، بعد انتشار التنظيمات الإرهابية بكافة أنحاء العالم، معقبًا: "النرويج دولة مسالمة جدًا، ورغم ذلك حدثت بها عمليات إرهابية، وفرنسا كانت ترى أنها بعيدة جدًا عن العمليات الإرهابية، ومؤخرًا عانت باريس من عمليات إرهابية في غاية الخطورة الفترة الأخيرة، رغم حرصها على اتخاذ مواقف محايدة في الكثير من القضايا".وأوضح الخبير الامني، أن انتشار تنظيم داعش الإرهابي في بعض الدول العربية، وانتماء بعص عناصرها لدول أجنبية، يساهم الآن في أنه لا توجد دولة بعيدة عن الإرهاب، خاصة بعد الاحداث في سوريا ومن قبلها العراق.