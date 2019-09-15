تعليق ناري من عمرو أديب على رسالة وائل غنيم للهارب محمد علي



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على تصريحات وائل غنيم قائلا: "هذا ما لم نسمع به من قبل.. سيرك يابا"، مضيفا أن وائل غنيم كان يوصف بأنه أيقونة 25 يناير، معقبا: "أنا من الناس اللي استفادت من 25 يناير، كنت أعد فالبيت ولما حصلت الثورة اشتغلت، فثورة 25 يناير لها أيادي بيضاء عليا".



ونوه بأن وائل غنيم بعد مرور السنوات على ثورة 25 يناير، يرى أنه كان على خطأ، معقبا ساخرا: "وائل غنيم قال أنتم كنتم غلط لما مشيتوا ورايا، وفجأة الدولة وقعت منه وباظت.. أوبس أنا آسف مقصدش".



وأضاف أن الفرق بين وائل غنيم، ومحمد علي، أن غنيم "ممنهج"، معقبا: "التعليم بردو بيفرق".



هذا وقد رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثير حول قصور الرئاسية خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع "، قائلا: "أنا بنيت قصور رئاسية، ولسه هبني، ومفيش حاجة مكتوبة باسمي.. كله عشان مصر".



وأوضح الرئيس السيسي، أنه جاري تنفيذ أكبر مدينة للعلوم واللثقافة على مستوى العالم إحداهما بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأخرى في مدينة العلمين.



وتعد جلسة "اسأل االرئيس" من أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب، وفيها يتواصل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر مع المصريين، ويرد على الأسئلة.



جاءت فكرة مؤتمرات الشباب كفرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم، حيث أطلق أول مؤتمر في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بهدف دعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها.



وانطلقت السبت 13 ستبمبر 2019، النسخة الثامنة من المؤتمر الوطنى للشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات، وبحضور 1600 شاب من مختلف الجهات.



أيد الإعلامي عمرو أديب، ما قاله وائل غنيم عن الهارب محمد علي خلال الفيديو الذي بثه مؤخرا، معقبا: "وائل غنيم قال كلمتين عن محمد علي في الجون"، مشيرًا إلى أن غنيم أكد أن ما يفعله محمد علي ليس لمصلحة الدولة ولكن لأسباب شخصية.