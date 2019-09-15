ننشر تفاصيل سقوط عصابة مقابر "العيسوي" بالمنصورة.. (صور)

ونجحت الحملة في ضبط العصابة التي أثارت خوف المواطنين بحي غرب المنصورة على رفات أسرهم، خاصة، وأن الموضوع كان محاط بكثير من الغموض نظرًا لقيام العصابة بسرقة كابلات كهربائية، وبعض الفورم الحديد الخاصة بالبوابات الخارجية للمقابر وسرقة معدات بناء تخص مقاولين بناء وترميم.





وقامت العصابة بقطع أسلاك أعمدة الإنارة وكسر بعض إقفال المقابر لأثارة الفزع في نفوس المواطنين من زوار المقابر والخوف علي رفات ذويهم من السرقة.



وعلمت "الفجر" أن العصابة مكونة من أربعة أشخاص استطاعت القوة الأمنية القبض علي اثنين منهم، وهرب اثنين أخرين من الجهة الأخري للمقابر وجاري تمشيط المنطقة لضبطهم.



وقال أحمد الجنايني مدير عام القضايا بحي غرب، والمكلف برئاسة جهاز المقابر، أنه تلقى طيلة الأيام الماضية عدة بلاغات وشكاوى خاصة بسرقة كابلات كهربائية، وغيرها من بعض فورم الحديد الخاصة بالبوابات بالإضافة لسرقة بعض معدات المقاولين.



وأوضح "الجنايني" مسئول المقابر أنه تم التنسيق مع قسم شرطة أول المنصورة، والذين لم يتأخروا فور الاتصال بهم وتم إعداد كمين للعصابة وفور وصولهم تم ضبطهم بمعرفة قوة شرطة القسم.



ووجه "الجنايني" رسالة طمأنينة لمواطني حي غرب المنصورة، أن جهاز الإشراف على المقابر منذ توليه رئاسته وهو يعمل ليل نهار لرفع كفاءة المقابر، موضحًا أن رئيس الحي المحاسب أحمد عبد السميع كان يتابع معه الموقف أول بأول.



وكانت حالة من الرعب سيطرت على مواطني مدينة المنصورة بعد تفشي ظاهرة البلطجية الذين يتخذون من القبور أوكارا لهم للسرقة وتعاطي المخدرات.



ومع تكرار الحوادث، حرم المواطنين، أنفسهم من زيارة مقابر ذويم الكثير، وذلك عقب تعرض الكثير منهم للاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح، فضلا عن سرقة البوابات الحديدية من على أبواب المدافن.



وأكد الأهالي أن الجثث بالمقابر لم تسرق فقط بل يتم السطو على البوابات الحديدية من قبل البلطجية ويتخذون منها مكانا لممارسة الرذيلة دون اعتداد بحرمتها، وسط مطالبات للأجهزة الأمنية بتوفير حراسة لتأمين منطقة المقابر.



وشدد رئيس حي غرب المنصورة المحاسب أحمد عبد السميع على استمرار الحملات على نطاق الحي لإعادة الانضباط وفرض السيطرة الأمنية من أجل الاستقرار، مشددًا على التعامل بكل حسم مع كل من تسول نفسه الإضرار بالأمن العام أو إرهاب المواطنين.

شنت منذ قليل، قوة من مباحث قسم أول المنصورة بقيادة العميد حسام الجداوي مأمور القسم والمقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث القسم وقوة مرافقه له بالتنسيق مع جهاز المقابر بحي غرب المنصورة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومن اتخذوا من مقابر العيسوي وكرًا لهم.