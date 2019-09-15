فالفيردي يحسم موقف ميسي من مباراة دورتموند.. ويثني على جوهرة برشلونة
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
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عمر عبدالعزيز
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أكد الإسباني إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أنه بالرغم من تسجيل فريقه للأهداف في البداية، إلا أن فالنسيا لم يهدأ طوال المباراة، حيث كان خصك حاد جداً ولديه أسلوبه للهجمات المرتدة، ولكن فريقه خرج مصمماً على الفوز.
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على حساب فالنسيا: "يبدو أنسو فاتي أكثر نضجًا من صبي عمره 16 عامًا".
وأضاف: "افضل تحضير لـ دورتموند ؟ قدمنا أداء مثل ما قدمناه امام ريال بتيس .. الان لدينا مُباراة مهمة امام دورتموند".
وواصل: "انسو فاتي ؟ انسو فاتي لديه شيء مُختلف عن بقية اللاعبين .. لقد رأيته في فترة التحضير ونال اعجابي".
وتابع: "لدينا الكثير من اللاعبين في الوسط وهناك العديد من التشكيلات الممكنة".
وأردف: "كيف ستتعامل مع راكيتيتش ؟ مثله مثل الأخرين .. هُنالك تنافس كبير في الفريق وهذا شيء لا يُمكن تفاديه".
واختتم: "ميسي سيلعب يوم الثلاثاء ؟ سوف نرى، مع العلم انه عندما يكون ميسي حاضراً نكون اقوى".
الجدير باالذكر أنه قد حقق برشلونة انتصارا مثيرا على فالنسيا بنتيجة 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 4 من منافسات الدوري الإسباني.
وتقدم أنسو فاني فاتي بالهدف الأول لبرشلونة مع الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف دي يونج الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 7، ثم وقلص جاميرو الفارق لفالنسيا في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.
ثم توهج برشلونة في الشوط الثاني، واستطاع رفاق الفريق الكتالوني إحراز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 52 و61 و 82، وعاد جيرارد بيكيه لبضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 52 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة 60، دفع فالفيردي بلويس سواريز بعد عودته من الإصابة بدلا من فاتي، ليتمكن الأوروجوياني من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 61 من أول لمسة له فور نزوله، واختتم سواريز أهداف برشلونة بالهدف الخامس والثاني له في اللقاء مع الدقيقة 82 من زمن المباراة.
ولكن في الدقيقة 92، تمكن جوميز من إحراز الهدف الثاني لفالنسيا، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-2.
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