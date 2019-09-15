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تونس تتوج بأفضل فيديو ترويجي للسياحة في إفريقيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:06 ص
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تونس تتوج بأفضل فيديو ترويجي للسياحة في إفريقيا
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محمد وليد الجموسي
 
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توجت تونس ، مؤخرا  في مسابقة أفضل فيديو ترويجي للسياحة في القارة الإفريقية وذلك خلال الأشغال الرسمية للجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة.
وفازت المكسيك ، في هذه المسابقة، عن القارة الأمريكية و الهند عن قارة آسيا والمحيط الهادي و اليونان والبرتغال عن القارة الأوروبية ومصر عن الشرق الأوسط.
وكانت تونس قد تحصلت، مع بداية اجتماعات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة ، على مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة نظرا لدورها في تطوير السياحة في المنطقة.
وستشغل تونس، هذا المقعد لمدة 4 سنوات ، علما وان 11 بلد افريقي ترشح لهذه العضوية لتكون ضمن 6 بلدان سيمثلون القارة الإفريقية في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة.
ومثل تونس في هذه الاجتماعات التي يحضرها وزارء السياحة بمختلف دول العالم الى جانب 350 مشارك ، وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي .
المصدر : وات
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