تونس تتوج بأفضل فيديو ترويجي للسياحة في إفريقيا

توجت تونس ، مؤخرا في مسابقة أفضل فيديو ترويجي للسياحة في القارة الإفريقية وذلك خلال الأشغال الرسمية للجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة.

وفازت المكسيك ، في هذه المسابقة، عن القارة الأمريكية و الهند عن قارة آسيا والمحيط الهادي و اليونان والبرتغال عن القارة الأوروبية ومصر عن الشرق الأوسط.

وكانت تونس قد تحصلت، مع بداية اجتماعات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة ، على مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة نظرا لدورها في تطوير السياحة في المنطقة.

وستشغل تونس، هذا المقعد لمدة 4 سنوات ، علما وان 11 بلد افريقي ترشح لهذه العضوية لتكون ضمن 6 بلدان سيمثلون القارة الإفريقية في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة.

ومثل تونس في هذه الاجتماعات التي يحضرها وزارء السياحة بمختلف دول العالم الى جانب 350 مشارك ، وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي .

المصدر : وات