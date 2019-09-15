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سيلين ديون تغني في تونس مارس المقبل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
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سيلين ديون تغني في تونس مارس المقبل
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محمد وليد الجموسي
 
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قال رئيس جمعية "الحب والسلام" فتحي الغربي إن الجمعية قررت تنظيم حفل خيري بمناسبة العودة المدرسية بسيدي الظاهر مساء الغد السبت 13 سبتمبر ستكون عائداتها لفائدة أبناء العائلات المعوزة لمساعدتهم على شراء متطلبات العودة المدرسية.
و أكد الغربي أن الجمعية سترافق أبناء العائلات المعوزة طيلة العام الدراسي وستعمل على توفير كل المتطلبات اللازمة طيلة عام كامل.
و أضاف رئيس الجمعية أنه يعمل على تنظيم حدث كبير ستحتضنه سوسة في شهر مارس المقبل وهو استضافة الفنانة العالمية سيلين ديون لإقامة حفل كبير في سوسة مؤكدا أنه بصدد انتظار موافقة من وزارة الداخلية التونسية لتأمين هذا الحدث من أجل اتمام الإجراءات.
و أشار إلى أنه اقترح أن يكون حفل سيلين ديون في الهواء الطلق ببوجعفر سوسة وسيكون مجانيا ومفتوحا للجميع.
وأضاف أن الجمعية تعمل أيضا على تكريم عائلة الفنان مايكل جاكسون في تونس .
المصدر: الجوهرة
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