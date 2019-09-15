اسعار الدولار اليوم الأحد .. وسط توقعات باستمرار تراجعة

اسعار الدولار اليوم

سجلت اسعار الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء، اليوم الأحد، تعاملات بداية الاسبوع استقراًر بعد التراجع الكبير الذي شهدتة على مدار تعاملات الاسبوعين الماضيين، وسط توقعات بأن يواصل تراجعة هذا الأسبوع.

خسائر الدولار الفترة الماضية:

وبلغت خسائر الدولار على مدار تعاملات الاسبوعين الماضيين بالبنك المركزي 13 قرشًا، موصلًا تراجعاتة التى بدأت منذ عام 2019، بسب تحسن الأداء الاقتصادي للدولة.

وخسر الدولار نحو 6 قروش في الأسبوع الأول من سبمتبر، ثم عاد ليخسر 5 قروش في الاسبوع الثاني من نفس الشهر الذي انتهي تعاملات يوم الخميس الماضي؛ ليحقق مستويات 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم بالسوق السوداء والبنوك:

وسجلت أسعار الدولار بالسوق السوداء نحو 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها بمعظم البنوك.

وجائت اسعار الدولا اليوم بالبنوك كالاتى في الجدول التالى :

البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.37 16.47 اسعار الدولار في بنك مصر 16.37 16.47 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.37 16.47 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.37 16.47 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.46 16.47 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.35 16.45 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.42 16.52 اسعار الدولار في بنك عودة 16.37 16.47

توقعات متفائلة لسعر الدولار :

وتوقعت الدماطي، استمرار تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاستثمارات الاجنبية الغير مباشرة، وزيادة ايرادات الدولة للعملة الصعبة.

وأعلن محمد معيط وزير المالية أن استثمارات الأجانب الغير مباشرة ارتفعت إلى مستويات 20 مليار دولار، نهاية اغسطس من 16 مليار دولار نهاية يونيو.

متي يصل الدولار إلى مستويات 15 جنيه :

وتوقعت عليا المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن يصل الدولار إلى مستويات 15 جنيه علي منتصف العام القادم، إذا واصل الاقتصاد تحسن ادائة.

وقالت" عليا" لـ" الفجر"، أتوقع أن يسجل الدولار نهاية العام الحالي 2019 مستويات 16 جنيه..أداء الاقتصاد يشجع على ذلك الاسعار الحالية قريبة جدًا من تحقيق مستويات 16 جنيه نهاية العام.

ارتفاع الأحتياطي النقدي:

سجل الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفاع إلى نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 ملايين دولار خلال شهر.