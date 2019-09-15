ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص.. شاهد حراس الانتاج الحربي يساندون مؤمن زكريا ورسالة خاصة من عامر عامر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
Advertisements
خاص.. شاهد حراس الانتاج الحربي يساندون مؤمن زكريا ورسالة خاصة من عامر عامر
لاعبي الانتاج
Advertisements
طباعة
احمد شاكر
 
Advertisements


ساند حراس فريق الانتاج الحربي، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وذلك على ضوء الازمة الصحية التي لازمته مؤخرا.

واحتفل حراس الفريق الحربي الاربعة وهم عامر عامر واحمد يحيى ومحمد عصام الغندور ومحمد موسى، على طريقة مؤمن زكريا الخاصة التي عرفها به الجمهور.

من جانبه تحدث عامر عامر حارس الانتاج الحربي لمراسل الفجر الرياضي قائلا : "بتمني الشفاء العاجل لمؤمن و بقوله انت اقوي من الظروف و انا عارف انك في حياتك عمرك ما استسلمت .. في انتظارك".

من ناحية أخرى حرص لاعبو الفريق الكروي بالنادي الأهلي على توجيه رسالة دعم ومؤازرة لزميلهم بالفريق مؤمن زكريا الذي أعلن إصابته مؤخرًا، وذلك خلال مباراة المارد الأحمر اليوم السبت، ضد فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مؤمن زكريا كان قد ظهر في حوار تليفزيوني عبر برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، وأعلن عن معاناته من إصابة غامضة لا يعرف تشخيصها حتي الآن، وكانت سببًا في ابتعاده عن الملاعب طوال الـ6 أشهر الماضية، مؤكدًا أنها ليست إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنها إصابة نسبة كبيرة منها نفسية.

نجوم الأهلي حرصوا خلال لقاء كانو سبورت الغيني اليوم على توجيه رسالة دعم لـ"مؤمن زكريا" لمساندته في أزمته الصعبة، وقاموا بالإحتفال بعد ثنائية الأهلي في مرمي الفريق الغيني، بوضع أيديهم على آذانهم والركض بالملعب، وهي الطريقة الخاصة التي اعتاد "مؤمن" الاحتفال بها بعد تسجيله الأهداف دائمًا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
-
x
17:50
-
الإتفاق
الفيصلي
-
x
19:10
-
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
-
x
17:30
-
آرسنال
بورنموث
-
x
15:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيغو
-
x
16:00
-
غرناطة
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
2
x
18:00
0
سامبدوريا
انتر ميلان
1
x
20:45
0
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
0
باير ليفركوزن
لايبزيج
1
x
18:30
1
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
0
x
18:00
2
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
2
x
20:00
1
الزمالك - مصر
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
0
x
17:00
0
نهضة بركان - المغرب
بيراميدز - مصر
0
x
20:00
1
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر