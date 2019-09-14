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ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:43 م
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ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
الاهلي وكانو سبورت
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الفجر الرياضي
 
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارا مستحقا على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت ثنائية الفريق الأحمر عن طريق كل من صلاح محسن ووليد سليمان في الشوط الثاني، ليعود القلعة الحمراء من غينيا الإستوائية بانتصار ثمين قبل لقاء العودة في القاهرة.
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت
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المزيد عن: كانو سبورت الغيني كانو سبورت غينيا بطل غينيا الاستوائية الاهلي
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