ألبوم صور.. الأهلي يعود من غينيا الإستوائية بالفوز على كانو سبورت





وجاءت ثنائية الفريق الأحمر عن طريق كل من صلاح محسن ووليد سليمان في الشوط الثاني، ليعود القلعة الحمراء من غينيا الإستوائية بانتصار ثمين قبل لقاء العودة في القاهرة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارا مستحقا على مضيفه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.