الثلاثاء.. توفيق عبد الحميد ضيف "صاحبة السعادة"

بعد سنوات من الغياب عن الظهور الفني والإعلامي، يحل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس يوم الثلاثاء المقبل.





يتناول الحوار جوانب عديدة في مسيرة "عبد الحميد" المهنية والشخصية، وأسباب غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2010، وكذلك ذكرياته في المجال الفني.





يبث اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على قناة dmc.





و أشار الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومى للمسرح فى دورته الحالية، أن أهم الأسباب التى دفعته لقبول ترأس تلك الدورة من المهرجان هى الحالة الجيدة لأداء المسارح خلال الفترة الماضية، قائلا: «شامم لسه ريحة مسرح حلوة»، وقال: تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وأبلغتنى برغبة الوزارة أن أتولى رئاسة تلك الدورة التى تحمل رقم 12، من عمر المهرجان القومى للمسرح، وتخوفت فى البداية بلا شك، بسبب الظروف الصعبة المحيطة، وكذلك الميزانية القليلة، لكن قبلت من أجل تحريك المياه الراكدة كما يقولون، وهذا ما جعلنى أقبل التحدى، وأنسى كل المعوقات والمشاكل التى سردتها من قلة الفلوس، والظروف.