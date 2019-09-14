الإسكندرية في 24 ساعة.. حبس قهوجي اغتصب ابنته.. وضبط 16 طنا من البسكويت الفاسد
السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:40 م
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محمد رجب - دينا حسن
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، وذلك في النشرة اليومية التي تخص مواطنين محافظة الإسكندرية، حيث نهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولً بأول.. وإليكم التفاصيل:
- بحث الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي في الإسكندرية
عقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعا اليوم السبت مع مسؤولي المديرية بالإسكندرية، عبر الفيديو كرنفيرس، لبحث الإستعدادت النهائية للدراسة، خاصة الصفين الأول والثاني الثانوي العام.
- حبس قهوجي لاتهامه باغتصاب ابنته في الإسكندرية
قررت محكمة جنح مينا البصل بالإسكندرية، برئاسة المستشار وائل مطر، بحبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب ابنته 14 عامًا وحملها سفاحًا في الشهر الرابع.
- بدء التشغل الرسمي لاول اتوبيس كهربائي
شهدت محافظة الإسكندرية، بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بالتشغيل الرسمي لـ 14 أتوبيسًا كهربائيا، في إطار تحويل أتوبيساتها إلى العمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وتقليل إستهلاك الوقود.
- ضبط 16 طنًا من البسكويت الفاسد قبل بيعه بالأسواق في الإسكندرية
ضبطت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية، ضبط 16 طنا من البسكويت الفاسد، وذلك بداخل أحد المصانع بمنطقة الرمل شرقي محافظة الإسكندرية.
- بحث الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي في الإسكندرية
عقدت وزارة التربية والتعليم، اجتماعا اليوم السبت مع مسؤولي المديرية بالإسكندرية، عبر الفيديو كرنفيرس، لبحث الإستعدادت النهائية للدراسة، خاصة الصفين الأول والثاني الثانوي العام.
- حبس قهوجي لاتهامه باغتصاب ابنته في الإسكندرية
قررت محكمة جنح مينا البصل بالإسكندرية، برئاسة المستشار وائل مطر، بحبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب ابنته 14 عامًا وحملها سفاحًا في الشهر الرابع.
- بدء التشغل الرسمي لاول اتوبيس كهربائي
شهدت محافظة الإسكندرية، بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بالتشغيل الرسمي لـ 14 أتوبيسًا كهربائيا، في إطار تحويل أتوبيساتها إلى العمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وتقليل إستهلاك الوقود.
- ضبط 16 طنًا من البسكويت الفاسد قبل بيعه بالأسواق في الإسكندرية
ضبطت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية، ضبط 16 طنا من البسكويت الفاسد، وذلك بداخل أحد المصانع بمنطقة الرمل شرقي محافظة الإسكندرية.
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- السماح لطلاب جامعة الإسكندرية بدراسة المناهج الأمريكية
استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور جون لارسون رئيس جامعه اوشن الامريكيه المجتمعية - بنيوجيرسى، والدكتور حاتم عقل، نائب رئيس جامعة أوشن، والدكتورة مايسة ابو يوسف مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة اوشن المجتمعية الأمريكية.
- السماح لطلاب جامعة الإسكندرية بدراسة المناهج الأمريكية
استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور جون لارسون رئيس جامعه اوشن الامريكيه المجتمعية - بنيوجيرسى، والدكتور حاتم عقل، نائب رئيس جامعة أوشن، والدكتورة مايسة ابو يوسف مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة اوشن المجتمعية الأمريكية.
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