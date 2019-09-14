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تعرف على آخر أخبار سلمى حايك الفنية بعد غياب (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:52 م
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تعرف على آخر أخبار سلمى حايك الفنية بعد غياب (فيديو)
سلمى حايك
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الفجر الفني
 
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قامت الشركة المنتجة لفيلم "Like A Boss"، بطرح البرومو الدعائي الأول تمهيدا لعرضه في يناير المقبل، والفليم من بطولة "سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي".

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك

"Like A Boss"، يحكي عن بحث فتاتين ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك



يذكر أن سلمى حايك ولدت في المكسيك، في ٢ سبتمبر عام 1966 هي ابنة سامي حايك دومينغيز هو تنفيذي في شركة نفط وكان عمدة مدينة كوتزكولكوس وهو من أصل لبناني وقد هاجر جدها من لبنان إلى المكسيك أما والدتها فهي مكسيكية من أصل إسباني،وهي من أسرة ثرية وتعدّ نفسها من أتقياء الروم الكاثوليك،أُرسلت إلى أكاديمية "القلب الأقدس" في "كوتو الكبرى"، لويزيانا، في سن الثانية عشرة أثناء وجودها هناك اكتشفت حبها للقراءة، ودرست العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأمريكية.

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك

حياتها الفنية
بدأت حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك و استطاعت أن تنجح ، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة بدأت سلمى تظهر كممثلة جيدة بعد دورها في فيلم (Desperado) عام 1995 وتعدّ سلمى هي أول ممثلة مكسيكية تصبح نجمة من نجوم هوليود بعد دورها الجريء في فيلم (From Dusk Till Dawn) اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996.

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك


مثلت عدة أفلام دراما بالإنجليزية والإسبانية، واقتحمت سينما هوليوود اقتحاما شديدا لدرجة أنها لُقبت ب"قنبلة هوليوود"، وكانت البطلة دائما بعدة مسلسلات مكسيكية، ومن أفلامها " Ask the dust" مع كوللين فيريل. ولسلمى حايك طفل واحد من صديقها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو، الذي انفصلت عنه في منتصف شهر يوليو عام 2008. 

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك

ومن أشهر أعمالها
"Ask the dust" تدور أحداث الفيلم حول حكاية الكاتب الشاب "آرتورو باندينى" القادم إلى مدينة لوس أنجلوس "مدينة الغرباء"، حيث يأتى "باندينى" وهو أحد أفراد الجيل الثانى للمهاجرين الإيطاليين إلى أمريكا، لكى يحقف حلمه وهو أن يصبح كاتبا مشهوراً، وفجأة يلتقى بفتاة أحلامه الشقراء، ولكنه يلتقى مع (كاميلا لوبيز) وهى فتاة جميلة، مكافحة، وأمية حالمة بالزواج من ثرى أمريكى، وتنشأ بينهما قصة حب. 

Everly
تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة حول امرأة تحاول الدفاع عن حياتها ضد مجموعة من القتلة المأجورين، الذين أرسلهم زوجها السابق، وهو زعيم عصابة إجرامية كبير من أجل اغتيالها، بينما هى محبوسة فى شقتها، وأثناء ذلك تحاول أن تتواصل مع والدتها لتأمينها مما يزيد من صعوبة المهمة.

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك


"الهمج"
هو فيلم سينمائى أصدر فى أمريكا عام 2012. الفيلم من إخراج أوليفر ستون ومن بطولة سلمى حايك وبينيشيو ديل تورو وجون ترافولتا وبليك ليفلى، وتدور أحداث الفيلم عن صراع بين مزارعين يضطران لمواجهة تاجر المخدرات المكسيكى "كارتر".

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك


"البالغون 2010"
هو فيلم كوميدي أمريكى أنتج فى 2010، وكان من إخراج دينيس دوغان، وكتبه آدم ساندلر. والفيلم من بطولة آدم ساندلر، كيفن جيمس، كريس روك، ديفيد سبيد، وروب شنايدر.

نتيجة بحث الصور عن سلمى حايك


وحصلت عل أفضل ممثلة رئيسية عام 2003 عن فيلم فريدا،كما حصلت على فضل ممثلة في أمريكا الجنوبية.



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