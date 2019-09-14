تعرف على آخر أخبار سلمى حايك الفنية بعد غياب (فيديو)





حياتها الفنية

بدأت حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك و استطاعت أن تنجح ، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة بدأت سلمى تظهر كممثلة جيدة بعد دورها في فيلم (Desperado) عام 1995 وتعدّ سلمى هي أول ممثلة مكسيكية تصبح نجمة من نجوم هوليود بعد دورها الجريء في فيلم (From Dusk Till Dawn) اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996.













مثلت عدة أفلام دراما بالإنجليزية والإسبانية، واقتحمت سينما هوليوود اقتحاما شديدا لدرجة أنها لُقبت ب"قنبلة هوليوود"، وكانت البطلة دائما بعدة مسلسلات مكسيكية، ومن أفلامها " Ask the dust" مع كوللين فيريل. ولسلمى حايك طفل واحد من صديقها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو، الذي انفصلت عنه في منتصف شهر يوليو عام 2008.









ومن أشهر أعمالها

"Ask the dust" تدور أحداث الفيلم حول حكاية الكاتب الشاب "آرتورو باندينى" القادم إلى مدينة لوس أنجلوس "مدينة الغرباء"، حيث يأتى "باندينى" وهو أحد أفراد الجيل الثانى للمهاجرين الإيطاليين إلى أمريكا، لكى يحقف حلمه وهو أن يصبح كاتبا مشهوراً، وفجأة يلتقى بفتاة أحلامه الشقراء، ولكنه يلتقى مع (كاميلا لوبيز) وهى فتاة جميلة، مكافحة، وأمية حالمة بالزواج من ثرى أمريكى، وتنشأ بينهما قصة حب.



Everly

تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة حول امرأة تحاول الدفاع عن حياتها ضد مجموعة من القتلة المأجورين، الذين أرسلهم زوجها السابق، وهو زعيم عصابة إجرامية كبير من أجل اغتيالها، بينما هى محبوسة فى شقتها، وأثناء ذلك تحاول أن تتواصل مع والدتها لتأمينها مما يزيد من صعوبة المهمة.







"الهمج"

هو فيلم سينمائى أصدر فى أمريكا عام 2012. الفيلم من إخراج أوليفر ستون ومن بطولة سلمى حايك وبينيشيو ديل تورو وجون ترافولتا وبليك ليفلى، وتدور أحداث الفيلم عن صراع بين مزارعين يضطران لمواجهة تاجر المخدرات المكسيكى "كارتر". تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة حول امرأة تحاول الدفاع عن حياتها ضد مجموعة من القتلة المأجورين، الذين أرسلهم زوجها السابق، وهو زعيم عصابة إجرامية كبير من أجل اغتيالها، بينما هى محبوسة فى شقتها، وأثناء ذلك تحاول أن تتواصل مع والدتها لتأمينها مما يزيد من صعوبة المهمة.هو فيلم سينمائى أصدر فى أمريكا عام 2012. الفيلم من إخراج أوليفر ستون ومن بطولة سلمى حايك وبينيشيو ديل تورو وجون ترافولتا وبليك ليفلى، وتدور أحداث الفيلم عن صراع بين مزارعين يضطران لمواجهة تاجر المخدرات المكسيكى "كارتر".











"البالغون 2010"

هو فيلم كوميدي أمريكى أنتج فى 2010، وكان من إخراج دينيس دوغان، وكتبه آدم ساندلر. والفيلم من بطولة آدم ساندلر، كيفن جيمس، كريس روك، ديفيد سبيد، وروب شنايدر.













وحصلت عل أفضل ممثلة رئيسية عام 2003 عن فيلم فريدا،كما حصلت على فضل ممثلة في أمريكا الجنوبية.