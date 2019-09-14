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التعادل الإيجابي يحسم مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:54 م
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التعادل الإيجابي يحسم مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية
بيراميدز
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عمر محمد
 
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حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق بيراميدز مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن ذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبادر الفريق الجزائري بالتسجيل عن طريق أمير سعيود ، ثم تعادل فريق بيراميدز عن طريق محمد فاروق قبل نهاية المباراة.

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وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

وجاء تشكيل بيراميدز كاملًا لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: عبدالله بكري وطارق طه وعلي جبر ورجب بكار

خط الوسط: نبيل دونجا وعمر جابر وإيريك تراوري وإبراهيم حسن وعبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد علي


وافتقد بيراميدز  إلى جهود العديد من اللاعبين في مباراة اليوم أبرزهم، أحمد أيمن منصور، اسلام عيسي، جون انطوي، عبده لومالا، محمد عطوة، ومحمد حمدي.

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بهذه النيتجة ، يتأزم موقف بيراميدز حيث يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لمثله في لقاء الإياب من أجل مواصلة المشوار في البطولة والتأهل لدور الـ32 مكرر للبطولة.

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