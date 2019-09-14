نشرة أخبار الهلال اليوم السبت.. الزعيم يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء.. وأول تعليق من كويلار على المشاركة الأولى

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شهد نادي الهلال، اليوم الموافق السبت 14 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ الزعيم يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء، وأول تعليق من كويلار على أول إختبار له مع الهلال.



ويستعرض "الفجر الرياضي " في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم السبت الموافق 14 - 9 - 2019:-





-الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء



تعادل فريقا الهلال والفيحاء بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.



وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



-عقب الاختبار الأول له مع الهلال.. كويلار يكشف سبب التعادل أمام الفيحاء



تحدث الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال، عن مواجهة الفيحاء، والتي انتهت بهدف لمثله، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وقال كويلار في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفيحاء فريق منظم وكانت مباراة صعبة، الحظ لم يخدمنا في اللحظات الأخيرة من المباراة".



وتابع: "تراجع الجانب البدني خذلنا في الدقائق الأخير، كان بإمكاننا حسم المباراة لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا".



وتعد مواجهة الفيحاء هي الأولى لكويلار مع الهلال بعد انضمامه رسميًا للفريق الأسبوع الماضي.



وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.



وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



-المريسل: مدرب الهلال الأفضل في قارة آسيا



تحدث الإعلامي عبد العزيز المريسل عن مباراة الهلال والفيحاء، والتي انتهت بهدف لمثله، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.





وقال المريسل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الروماني رزافان روشيسكو مشروع مدرب كبير في أوروبا و مجيئة لتدريب الهلال تعتبر مجازفة لإسمه الكبير".



وتابع: "أعتقد أنه سيسحب البساط من كل مدربين دوري محمد بن سلمان للمتحرفين ولا أبالغ إن قلت أنه سينافس على افضل مدرب في قارة آسيا".



وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.



وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ارتفع رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثالث.

