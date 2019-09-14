نشرة أخبار الكرة السعودية: الأهلي يعلن إقالة مدربه برانكو بعد السقوط.. وكويلار يكشف سبب تعادل الهلال

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نقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.





كويلار: كان بإمكاننا حسم المواجهة وهذا سر تعادلنا أمام الفيحاء



تحدث الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال، عن مواجهة الفيحاء، والتي انتهت بهدف لمثله، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وقال كويلار في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفيحاء فريق منظم وكانت مباراة صعبة، الحظ لم يخدمنا في اللحظات الأخيرة من المباراة".



وتابع: "تراجع الجانب البدني خذلنا في الدقائق الأخير، كان بإمكاننا حسم المباراة لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا".





رئيس الشباب السعودي يعلق على "واقعة الجماهير"



تحدث خالد البلطان، رئيس نادي الشباب عن تصرفات بعض جماهير النصر ضده، عقب مباراة القمة بين الفريقين، والتي انتهت بالتعادل سلبيًا، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وقال البلطان في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "رمي القوارير أمامي أثناء توجهي إلى غرف خلع الملابس، بعد نهاية المباراة، من قبل مجموعة من جماهير النصر، أمر مخزي"



وتابع: "ما هو المطلوب من فريق.. هل نخسر نتيجة المباراة من أجل أن نكسب محبة هؤلاء الجماهير".



وأوضح: "هذه مجموعة قليلة، تتواجد بين جميع مشجعي الفرق، وفي جميع أنحاء العالم، وليس الدوري السعودي فقط".





مدة غياب أحمد موسى تثير القلق داخل النصر



كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب النجم النيجيري أحمد موسى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن الملاعب.



وأصيب موسى خلال مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأوضحت التقارير، أن فترة غياب موسى، عن الملاعب تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حاجته للراحة والتأهيل.



ولن يتمكن موسى من المشاركة في مواجهتي النصر أمام الحزم والأهلي، في الجولتين الرابعة والخامسة، على أن يعود في الأسبوع السادس أمام الفيصلي.





بثنائية يوسف نياكاتي.. الوحدة يحقق فوزا ثمينا على الأهلي



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فوزا ثمينا على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأحرز يوسف نياكاتي أول أهداف المباراة للوحدة عند الدقيقة الثامنة، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي، وسجل نياكتي الهدف الثاني له ولفريقه، في شباك الأهلي، عند الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.





ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب مباراة الهلال والفيحاء



سقط الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في فخ التعادل في أمام الفيحاء، بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.



وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.





ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





أهلي جدة يعلن إقالة برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق



كشف نادي أهلي جدة عن قراره بشأن إقالة المدرب الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بعدما خسر الفريق أمام نادي الوحدة الإماراتي في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، وهو الأمر الذي جعل أهلي جدة يتوقف رصيده عند النقطة رقم 4 نقاط، ويصبح بفارق 3 نقاط عن فريق الصدارة النصر والهلال.