الملخص الكامل لمشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الثامن‎

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة، كما حضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشهدت فعاليات المؤتمر 3 جلسات، الأولى جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب، وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، بينما كانت الجلسة الاخيرة بعنوان إسال الرئيس لاجابة علي اسئلة المواطنين للرئيس ، تقدم "الفجر" ملخص للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة.

الجلسة الأولى

انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر، وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن النماذج الشبابية الناجحة في كافة المجالات.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي ليس لمصر فقط بل للمنطقة كلها، وأن ما يحاك ضد الجيش المصري من ترويج للشائعات تستهدف إسقاط وكسر هذا الجيش، وبالتالي إسقاط مصر وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه هذه المخططات.

وأكد أن هؤلاء يدركون أن سقوط مصر لن يتحقق إلا بسقوط الجيش وبالتالي نرى مثل تلك الحملات التي تستهدف تشويه الجيش المصر.

المتحدثون بالجلسة الأولى

استعرض خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تطورات أفكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية خلال العقود الماضية، ودور أحداث 11 سبتمبر في زيادة وتيرة الإرهاب، كما أن التنظيمات الإرهابية، بمجرد انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي، خرج 25 تنظيميًا إرهابيًا كانت حاضرة ومستعدة، وانتقلت إلى ساحات ثورات الربيع العربي.

من جانبها قالت دلال محمود مديرة برنامج الأمن والدفاع، ومدرس الدراسات الاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدد الجماعات الإرهابية وصلت لنحو 100 جماعة إرهابية تعمل في أكثر من 44 دولة، وأنه وفقا للتقديرات العالمية أنها تضم نحو230 ألف إرهابي.

وأضافت محمود"، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت نحو 33 ألف عملية إرهابية منذ عام 2011، وتجاوزت خسائرها نحو 90 ألف شخص، كما بلغت ميزانية داعش 300 مليون دولار ، وأنه في الفترة من 2015 - 2017 بلغت ايرادات داعش بعد سيطرته على كثير من المناطق كانت 40 مليون دولار شهريا، وبلغت نحو 88 % من إيرادات داعش كانت من تهريب النفط وبيعه

قال حسين عبدالراضي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن العالم يشهد 3 تنظيمات إرهابية كبرى هي جماعة الإخوان والقاعدة وداعش، مؤكدا أن جماعة الإخوان تتواجد في 52 دولة بشكل معلن في تنظيمات معلنة مثل الأحزاب والمؤسسات والمراكز الخيرية، بهدف تجنيد عناصر جدد، فضلًا عن تواجدها بعض الدولة يتواجد بصورة غير معلنة.

الجلسة الثانية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وعقدت الجلسة تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل من يعمل في مؤسسة الرئاسة، وكذلك الرئيس، يتناولون غذاءهم على نفقتهم الخاصة، وأن كل الهدايا المرسلة للرئيس يتم وضعها في متحف "مقتنيات الرئيس"، مضيفًا أنه يعمل من أجل بناء مصر جديدة، ولذلك يتم تشييد قصور رئاسية بها، كما يتم تشييد العاصمة الإدارية الجديدة، وسوف يتم تحقيق إنجازات يتحدث عنها العالم.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التحرك الذي حدث في 2011، رغم أنه قام به شباب أنقياء وطنيين، إلا أنه فتح الباب أمام الإضرار بمصالح مصر، ومنها ما كان يحدث أن يتم بناء سدود على نهر النيل، وهو ما يشكل خطرا على مصر، مستطردا أن الخطر الأكبر أن يتكرر ما حدث في 2011 مرة أخرى.

كما أضاف أن التنظيمات الخارجية تسعى لتدمير العلاقة بين الرئيس والشعب، قائلًا: "مركز العلاقة بيني وبينكم هو الثقة، وبالتالي يبحث الكثيرون على اللعب في الثقة"، موضحا، أن " ما بيني وبين الشعب أكبر من المساءلة، وأنا لست أكبر من الرد على اتهامات أو كلام يوجه لي، لكن الحقيقة أكبر مني أنا شخصيًا".

وأشار الرئيس إلى استفادته من هذه الجلسة، مطالبًا المواطنين بالتركيز على الإنجازات، وموضحًا أن كل عملية تطوير قمنا بها تبعتها حملة لتدمير وطننا أو عمل إرهابي، ومن هنا أقول للمواطنين: "خدوا بالكم من بلدكم.. انتوا مستقبل ولادكم وشبابكم.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما ذكرته بعض الفيديوهات عنه، خلال الأسبوعين الماضيين غير صحيحة، قائلًا: "والله كذب وافتراء، كيف يثق في الشعب بعد ذلك، وأقول لكل أم وكل رجل وثق في شخصي.. وأقول للشعب: "ابنكم شريف وأمين ومخلص"

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هدف تلك الفيديوهات زعزعة الثقة بيني وبين الشعب ومن وثق في، قائلًا: "الأجهزة طلبت منه عدم التطرق لما تردد في الفيديوهات الأخيرة".

أوضح الرئيس السيسي، أن قيمة وتكلفة الطرق التي نفذتها الدولة 170 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات تصل إلي 4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلي أن هناك عددًا كبيرًا من المقاولين يعملون مع الجيش ولهم مليارات.

وشهد الرئيس، فيلما تسجيليا حول دور السوشيال ميديا وتأثيرها على المجتمع، كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أبطال دورة الألعاب الإفريقية 2019، خلال مؤتمر الشباب، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى للحاصلين على الميداليات الذهبية ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للحاصلين على الميداليات الفضية، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للحاصلين على الميداليات البرونزية.

متحدثون بالجلسة الثانية

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه حسب الاستطلاعات والدراسات فإن 83 % من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتعرضون للأخبار الزائفة، وإن مصر في مقدمة الدول التي تتعرض لهذا الأخبار المضللة.

ولفتت إلى أن تداول الأخبار المضللة تصب دائما فى محورى السياسية والاقتصاد، وأن سرعة انتشار الأخبار المضللة تزيد على انتشار الأخبار الصادقة بنسبة 70 %، مما يؤكد خطورة تداول الأخبار الزائفة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت الدكتور رغدة البهي، متخصص وحدة الأمن السيبراني في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن التنظيمات الإرهابية اتجهت لاستخدامات الفضاء السيبراني، بعد انكشافها في كافة الساحات المختلفة، وبالتالي بحثت عن ساحات بديلة لاستكمال مسيرتها منها الفضاء السيبراني.

وأكملت، لقد استغلت الجماعات الإرهابية مواقع التواصل وحولتها إلى ساحة لنشر أخبار ومعلومات عن تنظيماتها، وذلك لترسيخ صورة ذهنية عنها كما فعل تنظيم داعش حين نشر صورا عن المجازر التي قام بها، والتي أثرت سلبا بالعراق وسوريا.

الجلسة الثالثة

انطلقت فعاليات جلسة "إسأل الرئيس" وهى الجلسة الأخيرة للمؤتمر الوطني الثامن للشباب، كما أوضح الإعلامي رامي رضوان، مقدم الجلسة، أن صفحة المؤتمر تلقت نحو 435 ألف سؤال، وكانت نسبة الأسئلة من محافظة القاهرة هى الأكبر، ونسبة مشاركة الذكور نحو 77%، والإناث 33%.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان يعد قانون المحليات، وبمجرد الإنتهاء من هذا القانون يتم إجراء انتخابات المحليات، معقبًا: "مع نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، سنكون نفذنا هذا الاستحقاق الذي توقف منذ 2011".

وتابع "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن الدستور نص على تمثيل الشباب بـ25% علي الأقل في المجالس المحلية لان الشباب عندهم طاقة كبيرة للبناء" .

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك تنسيق مع إثيوبيا والسودان بشأن قضية المياه وسد النهضة، وما مرت به السودان لم يؤثر على التنسيق معها.

وأشار "السيسي"، إلى أنه سيكون هناك ضرر في كل الأحوال من سد النهضة، معقبًا: "في ضرر ممكن نتحمله وهناك ضرر لا يمكن تحمله"، منوهًا بأن مصر تعمل على التوصل مع إثيوبيا بشأن شكل ملىء السد بوضع يمكن تحمله لان حصة مصر 55 مليار متر مكعب.