أول تعليق من ميتشو بعد الخسارة من جينيراسيون فوت السنغالي

مشوار بطل السنغال في بطولة دوري أبطال أفريقيا



نجح فريق جينيراسون فوت السنغالي في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور ليبرس اويرلس الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تعرض بطل السنغال للهزيمة في المباراة الأولى بهدف نطيف وفاز في الإياب بثلاثية نطيفة.



مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا



نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء ديكاداها الصومالي بنتيجة ١٣ صفر، حيث فاز في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة، وعاد في الإياب ليؤكد صعوده بسداسية نظيفة.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في مباراة السوبر المصري بحضور جماهيري يصل إلى عشرة آلاف مشجع.





تحدث الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الخسارة التي تعرض لها الأبيض اليوم أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.وقال ميتشو عبر انتهاء المباراة : "الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم خارج الأرض مهم جدا، وكان ممكنا إحراز هدف ثانٍ".وأضاف : " الزمالك لعب على الاستحواذ مشيرا إلى أن الهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة.. وكذلك في مباراة السوبر المصري".وأكد المدرب الصربي على أنه واجه فريقا محترما يلعب كرة جيدة.. موجها الشكر للكرة السنغالية وعلينا أن نركز فى السوبر من الآن ثم نعود إلى المعترك الإفريقي مرة أخرى.وقد تعرض الزمالك للخسارة من جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد سجلة البديل مصطفى محمد في الدقيقة ٧٤ من عمر اللقاء.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في مصر أحد أيام ٢٧ او ٢٨ او ٢٩ سبتمبر الجاري.