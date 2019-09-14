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رسميا.. الأهلي يعطى "برانكو" الكارت الأحمر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:43 م
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رسميا.. الأهلي يعطى برانكو الكارت الأحمر
برانكو إيفانكوفيتش
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أميرة فطيم
 
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أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم من الوحدة.


خسر الأهلي أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز يوسف نياكاتي أول أهداف المباراة للوحدة عند الدقيقة الثامنة، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي.

وسجل نياكتي الهدف الثاني له ولفريقه، في شباك الأهلي، عند الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأهدر لاعب الأهلي السوري عمر خربين ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريقه عند الدقيقة 65.

واستطاع عمر السومة أن يسجل الهدف الأول والوحيد لأهلي من ضربة حرة عند الدقيقة 90 +6.


وعانى الأهلي من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتجمد النادي الأهلي حاليا فيً المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقاط فقط بعد خسارة مباراة اليوم أمام الوحدة وتعادل أخرى وفوز وحيد.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.

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