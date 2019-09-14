تامر الخشاب لـ المصريين: "لو شفتوا فيديو فيه شر.. متصدقوش على طول"
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:57 م
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هدى عبدالرازق
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قال المخرج تامر الخشاب، أحد حضور إحدى جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إن المشاهد عندما يطلع على محتوى به شر يجب أن يفكر أكثر من مرة هل هو حقيقي أم لا.
وأشار "الخشاب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أنه لا يجب أن يتخذ المواطن من فيديوهات السوشيال ميديا مصدرًا لقناعته، حيث أن الصوت والصورة والفيديو يمكن تغييره، معقبًا: "متكرهش حد من فيديو".
وأضاف أن التجربة أسهل وسيلة حتى نثبت للمواطن الخديعة التي يتعرض لها، متابعا: "مش هنقعد نقوله إحنا بنتعرض لحروب جيل خامس ورابع.. هنخليه يشوف على طول"، مؤكدًا أن القنوات المعادية تحتال على المشاهد بصورة أو فيديو أو تصريح مزيف.
هذا وقد فاجىء المخرج تامر الخشاب خلال مشاركته في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، بطلبه أن يعرض محتوى "الفلاشة" الخاصة به، والتي عليها وقائع تثبت تقصير المسئولين وضعف المشروعات الجديدة.
وبعد عرض محتوى "الفلاشة"، تبين أنها مقاطع فيديو لوجود كسور في الممر الزجاجي لمحور روض الفرج، ومقطع آخر عن تدهور البنية التحتية لأحد مشروعات الإسكان.
ولكن المفاجأة الأكبر كانت تأكيد المخرج تامر الخشاب أن هذا المحتوى هو من أعده، كدليل أنه من السهل أن ينخدع الموطن فيما يبث عبر السوشيال ميديا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يظهر المخرج تامر الخشاب في حلقات تليفزيونية ليشرح ويوضح للمصرين الخديعة التي يتعرضون إليها.
هذا ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة اليوم السبت عن الأوضاع التي عاشتها مصر، وجلسة تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وأخيرا جلسة "اسأل الرئيس"
وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مع شباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.
وأشار "الخشاب"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أنه لا يجب أن يتخذ المواطن من فيديوهات السوشيال ميديا مصدرًا لقناعته، حيث أن الصوت والصورة والفيديو يمكن تغييره، معقبًا: "متكرهش حد من فيديو".
وأضاف أن التجربة أسهل وسيلة حتى نثبت للمواطن الخديعة التي يتعرض لها، متابعا: "مش هنقعد نقوله إحنا بنتعرض لحروب جيل خامس ورابع.. هنخليه يشوف على طول"، مؤكدًا أن القنوات المعادية تحتال على المشاهد بصورة أو فيديو أو تصريح مزيف.
هذا وقد فاجىء المخرج تامر الخشاب خلال مشاركته في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، بطلبه أن يعرض محتوى "الفلاشة" الخاصة به، والتي عليها وقائع تثبت تقصير المسئولين وضعف المشروعات الجديدة.
وبعد عرض محتوى "الفلاشة"، تبين أنها مقاطع فيديو لوجود كسور في الممر الزجاجي لمحور روض الفرج، ومقطع آخر عن تدهور البنية التحتية لأحد مشروعات الإسكان.
ولكن المفاجأة الأكبر كانت تأكيد المخرج تامر الخشاب أن هذا المحتوى هو من أعده، كدليل أنه من السهل أن ينخدع الموطن فيما يبث عبر السوشيال ميديا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يظهر المخرج تامر الخشاب في حلقات تليفزيونية ليشرح ويوضح للمصرين الخديعة التي يتعرضون إليها.
هذا ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة اليوم السبت عن الأوضاع التي عاشتها مصر، وجلسة تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وأخيرا جلسة "اسأل الرئيس"
وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مع شباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.
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