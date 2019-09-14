استمرار العقدة السنغالية.. 5 حقائق مثيرة من خسارة الزمالك أمام جينيراسيون في دوري الأبطال

خسر فريق الزمالك أمام مضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت، في السنغال، ضمن لقاء ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثنائية جينيراسيون فوت اللاعب مامي ليمامولاي جوي "هدفين" بالدقيقتين 12، 68، بينما جاء هدف الزمالك الوحيد عن طريق اللاعب مصطفي محمد بالدقيقة 73، لتزداد مهمة الفارس الأبيض صعوبة في مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين يوم 27 سبتمبر الجاري في مصر.





أول هزيمة لـ"ميتشو" مع الزمالك:





تعتبر هزيمة الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، هي الهزيمة الأولي للمدرب الصربي "ميتشو" مع الزمالك منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب المصري خالد جلال.





وقاد ميتشو الزمالك في 4 مباريات قبل لقاء اليوم ضد جينيراسيون فوت، حيث تغلب على ديكاداها الصومالي 6-0 في إياب دور الـ64 للبطولة الإفريقية، وفاز علي المقاصة 1-0 في دور الثمانية لكأس مصر، ثم تخطي فريق الاتحاد السكندري بنفس النتيجة في نصف نهائي البطولة المحلية، قبل أن يتغلب علي بيراميدز 3-0 في المباراة النهائية.





الزمالك يفشل في إنهاء العقدة السنغالية:





فشل نادي الزمالك في إنهاء عقدة الأندية المصرية على الأراضي السنغالية، حيث خاضت أندية مصر 5 مباريات علي ملاعب السنغال آخرها مباراة الزمالك وجينيراسيون اليوم السبت، خسرت 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، وسجلت 3 أهداف، بينما استقبلت 8 أهداف.





أول مواجهة جمعت الأندية المصرية والسنغالية كانت مباراة الأهلي ضد جان دارك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000، وانتهت مباراة الذهاب بالسنغال بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز المارد الأحمر 3-1 في لقاء الإياب بالقاهرة.





واجه الزمالك ايضًا فريق آسيك نديامبور في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000، وفاز الفارس الأبيض بالقاهرة 3 – 1، وخسر بالسنغال 1-0.





تقابل الأهلي مع جان دارك مجددًا في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا عام 2002، وخسر ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2 – 1.





التقي مصر المقاصة مع جينيراسيون فوت في الدور الأول ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2018، وفاز بطل السنغال علي أرضه ذهابًا 2-0، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الإياب بمصر.





واستمر فشل أندية مصر أمام الأندية السنغالية، وخسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت 2-1 في ذهاب دور الـ32 للبطولة الإفريقية في لقاء اليوم والذي أقيم بالسنغال.





استمرار تفوق الأندية السنغالية على المصرية:





بعد خسارة الزمالك اليوم أمام جينيراسيون فوت يستمر تفوق الأندية السنغالية على الأندية المصرية في المواجهات المباشرة بينهما بالبطولات الإفريقية.





حيث تقابلت الأندية المصرية (الأهلي – الزمالك – المقاصة) مع الأندية السنغالية (جان دارك – اسيك نديامبور – جينيراسيون فوت) في 9 مباريات، فازت أندية مصر في مباراتين، وخسرت 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل المصريين 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.





مصطفي محمد أول زملكاوي يسجل في السنغال:





رغم خسارة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي، لكن أصبح مصطفي محمد أول لاعب زملكاوي يسجل هدفًا في الأراضي السنغالية، خاصة وأن مباراة الفارس الأبيض السابقة بالسنغال أمام فريق آسيك نديامبور في كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000 انتهت بخسارة الزمالك 1-0.





غياب انتصارات الزمالك "خارج ملعبه":





الزمالك لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه وتحديدًا خلال مبارياته الإفريقية التي أقيمت خارج مصر، منذ فوزه على بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون مقابل في دور المجموعات للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي اقيمت يوم 3 مارس 2019.



