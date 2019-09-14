ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل الهلال وخسارة الأهلي

استأنفت مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بثلاث لقاءات مثيرة.





مواجهة الأهلي والوحدة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فوزا ثمينا على مضيفه الأهلي؛ بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز يوسف نياكاتي أول أهداف المباراة للوحدة عند الدقيقة الثامنة، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي.

وسجل نياكتي الهدف الثاني له ولفريقه، في شباك الأهلي، عند الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأهدر لاعب الأهلي السوري عمر خربين ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريقه عند الدقيقة 65.

واستطاع عمر السومة أن يسجل الهدف الأول والوحيد لأهلي من ضربة حرة عند الدقيقة 90 +6.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 4 نقاط في المركز السابع، فيما حقق الوحدة الفوز بالثلاث نقاط الأولى له ليحتل المركز الحادي عشر.









مواجهة الهلال والفيحاء

تعادل فريقا الهلال والفيحاء بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.

وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ارتفع رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثالث.









مواجهة أبها والرائد

وتعادل أبها مع ضيفه الرائد، بهدف لمثله، اليوم في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأحرز جلال الداودي هدف التقدم للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وسجل أمين العطوشي هدف التعادل لأبها في الدقيقة 26.

ويمتلك أبها، أربع نقاط من ثلاث مباريات مقابل نقطة واحدة للرائد الذي خسر أول مباراتين.





ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :-





1-الهلال 7 نقاط

2-النصر 7 نقاط

3-الفيحاء 5 نقاط

4-الشباب 5 نقاط

5-العدالة 4 نقاط

6-التعاون 4 نقاط

7-الأهلي 4 نقاط

8-أبها 4 نقاط

9-الاتحاد 3 نقاط

10-الاتفاق 3 نقاط

11- الوحدة 3 نقاط

12-ضمك 3 نقاط

13-الفيصلي 2 نقاط

14-الحزم 1 نقاط

15-الرائد 1

16-الفتح 0





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة الفيصلي، غدا الأحد، ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.