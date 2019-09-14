سواريز يعود بقوة ويسجل هدفا رائعا لبرشلونة في شباك فالنسيا (فيديو)
السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:24 م
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محمد مرعي
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سجل لويس سواريز هدف برشلونة الرابع في شباك فالنسيا في المواجهة التي
تجمعهما حاليا على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري
الإسباني.
وجاء هدف سواريز في الدقيقة 61 وذلك عقب نزوله في الشوط الثاني بطريقة
رائعة حيث سدد الكرة بذكاء على يمين حارس فالنسيا ياسبر سيليسين.
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