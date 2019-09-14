أخبار ريال مدريد: نجم الريال يُحرض على ضرب هازارد! وتعليق ناري قبل مواجهة باريس وتفاصيل العرض الخرافي لضم نجم ليفربول

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 14 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها فوز الملكي على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- أول تعليق من زيدان بعد الفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بخيمس رودريجيز نجم الفريق واكد أنه يقدم كل شئ في أرض الملعب وذلك عقب الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني وأكد أنهم لا يفكرون في مباراتهم المقبلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في المرحلة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "عندما أنظر إلى مقاعد البدلاء، أجد ما أملك من اللاعبين والعب على امكانياتهم، ذلك هو ما هو عليه، يتعين على المدربين التكيف مع اللاعبين".

وأضاف : "رودريجيز دائمًا يعطي كل شيء في أرض الملعب، يملك شخصية عظيمة، لقد مات بدنياً اليوم لكنه أعطى كل شيء، أنا سعيد له ".

وتابع: عمر فينيسيوس 18 عامًا. الشيء المهم هو إنشاء الفرص والاستمرار بالمحاولة. الباقي سيأتي شيئا فشيئا. يجب أن يتحلى بالاصرار".

وأردف قائلا : "لا أعتقد أن كاسيميرو لديه مشكلة في أن يكون معنا ضد باريس سان جيرمان. كان متعبا فقط".

واستطرد قائلا : "لا يمكن إخبار كريم إلا بالاستمرار. لا شيء آخر. كان التصفيق مستحقًا تمامًا".

وواصل: يجب أن نتحسن بالدفاع. نحن نعمل من أجل ذلك. وهذا سوف يحدث".

وأكمل حديثه قائلا : "كاسيميرو متعب ولم نكن نريد المخاطرة. هازارد جيد جدا مع الكرة. يحتاج إلى تدريب أكثر، لقد قام فقط بـ 4 تدريبات. لا أريد المزيد من المصابين".

وتابع: "نحن نعرف أنه يمكننا تحسين الكثير في هذا الفريق. يجب أن نلعب بشكل أفضل. أعتقد أن هذا ما سيحدث".

وأضاف: "كلنا سعداء برؤية كريم على هذا النحو. علينا أن نستمر، مع العلم أنه يتعين علينا أن نتحسن".

وأردف قائلا : "لا أريد أن أبحث عن أعذار لكن كاسيميرو على سبيل المثال لم يكن قادراً على الاستمرار وواجه سيرجيو بعض المشاكل منعته من الاستمرار".

وواصل: " اذا لعبنا 90 دقيقة بنفس جودة أول 45 دقيقة، سنصل الى ما نخطط له. الشوط الثاني كان أكثر تعقيداً لنا. هدف مايورال تركنا نعاني. في الشوط الثاني عانينا كثيراً ولكن يجب أن نبقى إيجابيين".

وتابع: "من الجيد للفريق أن يعاني ويضيف النقاط. هذا سوف نجني ثماره مستقبلاً . لقد فقدنا الكثير من اللاعبين، بعضهم ليسوا في جاهزيتهم، لهذا السبب لم يبدأ هازارد أساسياً. نحن ندير لاعبين غير مستعدين بدنياً بعد. لقد تمكنا من الحصول على هازارد. لكنه سيكون أفضل عندما يتدرب أكثر. آمل ألا يكون لدي أي اصابات مستقبلاً".

واستطرد قائلا : "خاميس لعب بشكل جيد جداً. جيد جداً جداً. عندما تكون الكرة معه كنت أشعر بالراحة. في النهاية كلفه هذا مجهوداً على المستوى البدني لكنه كان متحمسًا للغاية. كنت دائما أريد أن يكون معنا. انا سعيد جدا".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "لا نفكر بدوري الأبطال. في مباراة اليوم كان علينا التفكير في مباراة اليوم فقط. سأبقى مع الإيجابيات، لقد لعبنا 45 دقيقة بطريقة جيدة. في الشوط الثاني لعبوا بشكل أفضل منا ولكننا انتصرنا بالنهاية".

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.





- كورتوا : المنتخبات أثرت علينا

ألقى البلجيكي كورتوا حارس مرمى ريال مدريد باللوم على الرحلات الطويلة من المنتخبات أثناء التوقف الدولي في الأسبوع الماضي والتي أثرت على زملاؤه في الفريق واصابتهم بالاجهاد وذلك عقب الفوز الثمين على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أيضا ًفينسيوس قدم مباراة رائعة وجيدة وكاد ان يسجل هدف".

وأضاف : "هازارد ؟ لقد كان قريباً من تسجيل هدف لكن هو لديه هذا الهدوء والتمريرات الحاسمة، يجب ان نتحدث معه. كان يحاول اللعب بالكعب في مرتين وفقدنا الكرة لكنه كان يعتقد انه هناك مدافع في ظهره ولكن هذه التفاصيل التي قدمها في الهجوم ستساعدنا كثيرا"ً.

وتابع : "ضغط بسبب مباراة يوم الاربعاء ؟ لا اعتقد ان هذا أثر علينا، ربما الرحلات الطويلة مع المنتخبات اثرت علينا".

وأردف قائلا : "لقد ارادو تغيير بعض الاشياء خيث غيرو الخطة ولعبوا بمهاجمين اكثر وتغيرت الأمور، في بعض الاحيان ربما كان ينقصنا التمريرات الصحيحة".

واستطرد قائلا : "اعتقد انها كانت مباراة يمكن نفوز بها ب 5 أو 6 اذا كنا واصلنا بنفس الأسلوب مع كل احترامي لليفانتي، اعتقد انه افضل شوط لعبناه هذا الموسم لكن هذه هي كرة القدم".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلاً : "في الاستراحة كنا نفكر الحفاظ على نظافة الشباك وفي الشوط الاول كان هناك ايضا بعض الهجمات الخطيرة وكان علينا ان نركز أكثر، سجلوا الهدف الأول وكان لديهم جودة في الوسط وسجلوا الهدف الثاني وكان علينا أن نحافظ على الاهداف الثلاثة والنقاط الثلاثة".

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.





- فاسكيز : علينا التعلم حتى لا يتكرر ما حدث في الشوط الثاني

أشاد لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد بمستوى زميله في الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز وذلك عقب الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني وشدد على ضرورة التعلم ما حدث في الشوط الثاني من المباراة حتى لا يتكرر مرة أخرى.

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية بعد المباراة : "رودريجيز لاعب رائع. لقد قدم كل ما يملك على أرض الملعب منذ اللحظة التي ارتدى فيها قميص ريال مدريد".

وأضاف : "هازارد يتملك جودة كبيرة. لقد أظهر ذلك خلال هذه الدقائق وبالتأكيد سوف يفعل ذلك طوال الموسم".

وتابع: "الإصابات؟ كل ما يمكننا فعله هو مواصلة العمل على أكمل وجه حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".

وأردف قائلا : "علينا التعلم حتى لا يتكرر ما حدث في الشوط الثاني مرة أخرى. شيء من هذا القبيل لا يمكنه الحدوث بعد شوط أول كبير. كان الشوط الأول مثال على العمل الرائع للفريق. حقًا، لقد استمتعنا كثيرًا".

واستطرد قائلا : "نحن نحب اللعب كل ثلاثة أيام ودخول كل مباراة بهدف تحقيق الفوز وسنظل هكذا. شاهدنا الفريق يستمتع على أرض الملعب، فريقًا حاضرًا دفاعيًا وهجوميًا لكن علينا أن نستمر على هذا المنوال طوال المباراة".

وواصل : "كان باستطاعتنا أن نسجل المزيد من الأهداف، علينا أن نواصل العمل والتطور".

واختتم فاسكيز تصريحاته قائلاً : " بعد التعادلين، كانت هذه المباراة مهمة ولذلك دخلناها برغبة كبيرة. النتيجة متقاربة أكثر مما كان الفارق بين الفريقين على أرض الملعب".

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.





- بنزيما ينافس ميسي ومبابي على رقم قياسي

قاد الفرنسي كريم بنزيم فريقه ريال مدريد للفوز على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الإسباني.

وسجل نجم الهجوم الفرنسي ثنائية في الدقيقتين 25 و32 ليقود الميرينجي لتحقيق أول فوز في ملعبه هذا الموسم.

وأفادت تقارير صحفية عالمية بأن بنزيما وصل إلى الهدف رقم 19 في الدوري الإسباني خلال عام 2019 ليسجل بذلك ثاني أفضل معدلاته التهديفية مع الملكي في الليجا، حيث شهد عام 2011 أفضل سجلات تهديفية له برصيد 22 هدفا.

وذكرت التقارير أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجح في صناعة هدف لزميله بنزيما وهي أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإسباني منذ أبريل عام 2017 بعد أن قضى آخر موسمين معارا إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأكدت التقارير أن بنزيمة بات ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى متأخرا بفارق هدفين عن الثنائي ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وعلى صعيد آخر، تمكن الإسباني بورخا مايورال نجم ليفانتي والمعار من ريال مدريد من تسجيل هدف ليفانتي الأول في شباك فريقه السابق ليصل إلى سابع أهدافه في الدوري الإسباني، سجل 3 أهداف منها بقميص ريال مدريد.

وقال مهاجم ريال مدريد في تصريحات سابقة لشبكة RMC Sport :" لا أنوي الرحيل عن ريال مدريد وأنه ليست هناك حاجة لتغيير وجهتي، وقصتي هي ريال مدريد، لقد فعلت ما فعلت في ليون الذي كان أفضل ناد فرنسي لكني الآن في أفضل نادٍ في العالم".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلًا:"كل شيء على ما يرام، يجب أن أبقى واستمر لأطول فترة ممكنة".

ويعتبر بنزيما الخيار الأول للفرنسي زين الدين زيدان لقيادة خط هجوم ريال مدريد ونجح في قيادة الملكي منذ قدومه للفريق في عام 2009 وعلى الرغم من انضمام عدد كبير من المهاجمين خلال تواجده إلا أنه كان يبقى دائمًا الخيار الأول لفريقه في الخط الأمامي.

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.





- هل يرحل نجم توتنهام إلى ريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي اليترقب موقف ريال مدريد الإسباني النهائي بشأن ضمه قبل حسم مصيره.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن محاولات مسئولي توتنهام من أجل الحصول على توقيع النجم الدنماركي وتجديد عقده الذي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الغموض يحوم حول مستقبل إريكسين حتى الآن، حيث صرح مدربه ماوريسيو بوكيتينو في أكثر من مناسبة عدم معرفته بمصير اللاعب في نهاية الموسم.

وكان الدنماركي كريستيان إريكسين قريبًا من الإنضمام إلى ريال مدريد طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وأكدت الكثير من التقارير اقتراب انتقاله من الميرينجي وعدم رغبته في تجديد عقده مع توتنهام والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.





- كورتوا : كان يجب ضرب هازارد لهذا السبب

مازح البلجيكي تيبوا كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مواطنه وزميله في الفريق إيدين هازارد وقال أنه كان يجب ضربه بسبب فقدانه بعض الكرات المهمة أثناء مباراة الفريق اليوم أمام ليفانتي والتي فاز بها ريال مدريد بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت مشاركة هازارد لأول مرة بقميص الملكي وعودته من الإصابة.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "الشوط الأول كان الأفضل لنا هذا الموسم لأن الفريق كان جيد في الهجوم".

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا نثق في بعضنا البعض والمنافس تمتع بجودة لكن في النهاية تمكنت من الحفاظ على الفوز".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلاً : "كان يجب ضرب هازارد لأنه فقد بعض الكرات المهمة لكنه أيضًا كان على وشك التسجيل، نعلم أنه سيساعدنا كثيرًا".

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن الموسم الأول للحارس البلجيكي تيبو كورتوا بقميص ريال مدريد الإسباني كان صعبًا وبعد موسم أول معقد في سانتياجو برنابيو واجه كورتوا مهمة عسيرة وهي كيفية الاستقرار في مركز حارس المرمى الأساسي لريال مدريد.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه لم يكن موسما سهلا للحارس البلجيكي مع معاناة مدريد وحضور 3 مدربين خلال الموسم ولذا يود كورتوا أن يثأر لنفسه مع الموسم الجديد ويبدو أن زيدان يضعه في خططه وأن هذا الموسم سيكون أفضل منذ البداية لأنه تواجد في تحضيرات النادي الملكي بعكس ما حدث في العام الماضي بعد كأس العالم ومماطلة تشيلسي في بيعه، حيث لم يصل إلى مدريد إلا قبل 10 أيام فقط من بدء الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.





- زيدان يشيد برودريجيز عقب الفوز على ليفانتي في الليجا

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه خيمس رودريجيز نجم الفريق اليوم في مباراة الفريق أمام ليفانتي الذي فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب سينتياجو بيرنابيو.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سأبقى مع الإيجابيات، لقد لعبنا 45 دقيقة بطريقة جيدة، في الشوط الثاني لعبوا بشكل أفضل منا ولكننا انتصرنا في النهاية".

وعن تألق رودريجيز، قال زيدان : "رودريجيز لعب بشكل جيد جداً، في الحقيقة جيد جداً جداً، عندما تكون الكرة معه كنت أشعر بالراحة، في النهاية كلفه هذا مجهوداً على المستوى البدني لكنه كان متحمسًا للغاية، كنت دائمًا أريد أن يكون معنا. أنا سعيد جدًا".

وأضاف:"نحن ندير لاعبين غير مستعدين بدنياً بعد، لقد تمكنا من الحصول على هازارد لكنه سيكون أفضل عندما يتدرب أكثر، آمل ألا يكون لدي أي اصابات مستقبلاً".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "رودريجيز دائمًا يعطي كل شيء في أرض الملعب، يملك شخصية عظيمة، لقد مات بدنياً اليوم لكنه أعطى كل شيء، أنا سعيد له".

وكان مسئولو ريال مدريد قد حسموا موقف الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق - الذي كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي في فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة تحديداً إلى نابولي الإيطالي - بالبقاء في صفوف الملكي خلال الموسم الذي بدأت منافسته منذ أيام قليلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أنَّ خيمس رودريجيز يقترب من البقاء في صفوف ريال مدريد وذلك بسبب الإصابات التي ضربت بالفريق في الفترة الأخيرة وقبل بداية الموسم مباشرة وعدم جلب صفقات كبيرة في تلك المركز خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.

يذكر أن ريال مدريد قفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيواجه ريال بيتيس اليوم في نفس الجولة. خاض ريال مدريد 4 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.





- ريال مدريد يضع خطة سحرية لنجمه الشاب لتدعيم خط هجومه

تلقى نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، الشاب البرازيلي روديجو جوس، صدمة كبيرة، بعد انتهاء مباراة اليوم بين ريال مدريد وليفانتي، بفوز الريال بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإنه قد قضى رودريجو جوس خمس ساعات فقط من أجل الظهور لأول مرة مع ريال مدريد، ليعود بعد ذلك سريعًا إلى ريال مدريد كاستيا.

وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه قد قضى البرازيلي رودريجو غضون خمس ساعات من أجل أن يكون قادر على الظهور لأول مرة مع ريال مدريد ... ليقوم بذلك في الكاستيا. تم استدعاء البرازيلي، الذي تعافى بالفعل من إصابته، مع الفريق الأول للمباراة ضد ليفانتي وجلس على مقاعد البدلاء، ولم يلعب.

وغادر رودريجو ملعب سانتياجو بيرنابيو متجهاً إلى الفالديبيباس، للتركيز مع زملائه في فريق الكاستيا، الذي يقوده فنيًا راؤول جوانزاليس حتى الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة من أجل مواجهة لانجريو.

ولذلك، سوف يلعب رودريجو مباراته الأول هذا السبت في بطولة رسمية مع ناديه الجديد. تم الإتفاق على أنه إذا لم يلعب مع الفريق الأول فإنه سيلعب مع الكاستيا. وبمجرد انتهاء مباراة البيرنابيو، غادر إلى مقر إقامة الكاستيا في الفالديبيباس، حيث يرتكز باقي زملائه في الفريق منذ يوم الجمعة.

وأشارت ماركا إلى أنه تتمثل خطة النادي الملكي مع رودريجو جوس في أنه سيلعب كأساسي في الكاستيا طالما أنه ليس لديه فرص في الفريق الأول. لذا، وبعد إصابته (التي بلغت شهراً واحداً)، سوف يتم إستئناف هذه الخطة.

ومن الجدير بالذكر انه قد حصل ريال مدريد كاستيا على أربعة نقاط في الجولات الثلاثة الأولى، بعد تحقيق التعادل ضد لاس روزاس، والفوز على أرضه ضد مارينو والهزيمة أمام بينيا ديبورتيفا، ومن ثم سيكون لدى راؤول تعزيز فاخر للبحث عن الفوز الثاني في ملعب دي ستيفانو.





- هازارد: آمل ان تكوني بدايتي تمهيدًا لمرحلة جميلة.. ونركز على مواجهة باريس

أعرب النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد الإسباني الجديد، على سعادته البالغة بالحصول على أول فرصة رسمية للمشاركة مع الفريق الأبيض الملكي.

وتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره ليفانيت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الليجا الإسبانية، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وخلال تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباراة قال إيدين هازارد عن بدايته الأولى مع ريال مدريد : "أتمنى أن تكون بداية لشيء جميل جداً".

وأضاف هازارد : "منذ اللحظة الأولى أردت اللعب هنا في البيرنابيو والآن أتمنى أن تكون هذه بداية شيء جميل للغاية. أريد أن أستمتع بكرة القدم مع زملائي في الفريق ومواصلة لعب المُباريات. إنه ملعب جميل والجماهير يدعمون الفريق دائمًا".

وواصل قائلاً: "أنا سعيد للعودة إلى أرض الملعب وللفوز أيضاً. عندما تعود من إصابة فمن الصعب العودة سريعاً الى الرتم وتحتاج إلى بعض الوقت. كان أهم شيء اليوم هو الفوز وقد قمنا بعمل جي".

واختتم جناح الميرنجي بقوله: "بعد تعادلين كنا بحاجة للفوز في ملعبنا، الفريق استحق الفوز. اردنا النقاط الثلاث وكسب الثقة. الان نحن ننتظر مباريات صعبة أمام باريس وإشبيلية ونحن مستعدون.

وفي هذا السياق قال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد عن اللاعب البلجيكي: "حين يلمس هازارد الكرة يصبح لديه الكثير من الخيارات، ولكن ما يحتاجه هو التدرب أكثر، فهو لم يُشارك مع المجموعة سوى في 4 حصص تدريبية فقط".

وتعاقد الأبيض الملكي مع هازارد قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمتغيرات وحوافز.





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