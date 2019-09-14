بعد إقالته رسميًا.. من سيكون خليفة برانكو في تدريب أهلي جدة ؟

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أعلن نادي أهلي جدة بشكل رسمي عن إقالة مديره الفني، الكرواتي برانكو، وذلك بعدما خسر نادي أهلي جدة أمام نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.



يذكر أن خسارة الأهلي اليوم، جعل الفريق يتوقف رصيده عند 4 نقاط فقط في المركز السابع في جدول ترتيب البطولة بعد مرور 3 جولات، وهذا في الوقت الذي وصل فيه نادي الهلال إلى النقطة رقم 9، في حين وصل نادي النصر السعودي إلى النقطة رقم 7، وهي أمور تصعب على الأهلي الإستمرار في المنافسة، مما جعل إدارة الفريق الأهلاوي تعلن عن إقالة برانكو بسبب نتائجه السيئة في الفترة الأخيرة.



ولكن يبقى السؤال الآن من سيكون خليفة برانكو في تدريب النادي الأهلي، خاصة بعدما أصبحت الخيارات محدودة أمام إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى ضيق الوقت، حيث أن النادي تنتظره العديد من التحديات في الفترة المقبلة، سوف في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



الصحف السعودية رشحت بعض الأسماء لتكون بدائل مناسبة بالنسبة لنادي أهلي جدة في الفترة المقبلة بعد إقالة برانكو، وربما أشهر هذه الأسماء، كان مدرب الزمالك السابق، السويسري كريستيان جروس، والذي قاد نادي أهلي جدة من قبل، ونجح في تحقيق لقب الدوري وكاس خادم الحرمين الشريفين مع الراقي.



وأشارت التقارير الصحفية، بأن مدرب الهلال السعودي وبيراميدز المصري السابق، رامون دياز، واحد من الأسماء القوية المرشحة ليكون بديلًا للكراوتي برانكو، والذي تمت إقالته في الساعات الماضية من تدريب نادي أهلي جدة.