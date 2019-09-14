بني سويف يواجه بتروجت استعدادا للموسم المقبل

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يواصل الفريق الكروي بنادي بني سويف استعداداته للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بقيادة مديره الفني حسن موسى.



وقال موسي فى تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضى " : نحتاج إلى إقامة ثلاثة مباريات ودية مع فرق بالقسم الثانى وذلك لوضع التصور النهائى لتشكيل الفريق الكروى وسنقوم بأداء مباراة ودية الثلاثاء القادم أمام بتروجت بالقاهرة .



وأضاف قائلاً : نبجث التعاقد مع لاعب جديد يكون إضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة، قبل غلق باب القيد نهاية سبتمبر الجاري.



مشيراً أن الجهاز الطبي يعكف على تجهيز الثلاثى أحمد الأمور ورضا عبد العال وطه نادى عقب تعرضهم لإصابات مختلفة خلال المشاركة في المباريات الودية.



وكان بنى سويف قد نظم معسكرا بالإسكندرية تخلله أداء عدة تدريبات يومية بجانب إقامة عدة مباريات ودية أمام فرق مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي.



ياتى ذلك عقب إقامة عدة مباريات ودية قبل المعسكر مع فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان، كما تغلب ؤخراً على مطرطارس بثلاثية نظيفة، وهى المباراة التى أقيمت بملعب استاد بنى سويف الرياضى .





وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .



كما تم التعاقد مع محمود مكي، صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر، وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان .



إضافة إلى تجديد عقود معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .



ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .



