مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا للزمالك في شباك جينيراسيون فوت (فيديو)
السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:36 م
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محمد مرعي
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قلص نادي الزمالك النتيجة أمام جينراسيون فوت السنغالي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء هدف الزمالك عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بطريقة مميزة، لتصبح النتيجة تقدم جينيراسيون فوت بهدفين لهدف.
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