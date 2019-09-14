مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا للزمالك في شباك جينيراسيون فوت (فيديو)





وجاء هدف الزمالك عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بطريقة مميزة، لتصبح النتيجة تقدم جينيراسيون فوت بهدفين لهدف.





قلص نادي الزمالك النتيجة أمام جينراسيون فوت السنغالي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.