نجم برشلونة الضحية الأولى لفالفيردي
السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:35 م
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وصفت الصحافة الإسبانية اللاعب البرتغالى نيلسون سيميدو والظهير الأيمن لصفوف برشلونة الإسبانى بانه هو الصحية الأولى للمدرب الإسبانى ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة والذى دائماً ما يقوم بإخراج سيميدو بين شوطين المباريات.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المباريات التى قام بها مدرب برشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردى بتغيير سيميدو وتبديله ومن بينهم أخر مباراة للفريق أمام أوساسونا بالجولة الثالثة عندما قام بإخراج اللاعب ونزل لاعب الوسط انسو فاتى الذى سجل هدف وقام سيرجيو روبيرتو بالعودة لمركز الظهير الأيمن بعد ما كان يلعب فى وسط الملعب.
وأشارت الصحيفة أن فالغيردى قام بتغيير اللاعب بين الشوطين خلال الموسم الماضي فى 6 مرات من بينهم 5 مرات بالدورى ومرة ببطولة الكأس.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هناك لاعب آخر عادة ما يبقى في غرفة خلع الملابس بين الشوطين ويتم تغييره مثل سيميدو، وهو آرثر ميلو، الذي تم استبداله 3 مرات خلال الموسم الماضي.
ولم يفز نادى برشلونة خلال الثلاث جولات الماضية ببطولة الدورى الإسبانى سوى فوز وحيد على ريال بيتيس بينما تلقي خسارة أمام فريق أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة الأولى ثم فى الجولة الثالثة تعادل مع أوساسونا بهدفين لهدفين.
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