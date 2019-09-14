"من الألف إلى الياء" .. مخلص جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمشاركة السيسي

أقيم اليوم السبت، المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت فعاليات المؤتمر 3 جلسات، الأولى جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وتتناول محاور النقاش بها استعراض تطور الإرهاب في المنطقة، واستعراض عودة إرهابيي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، فضلا عن التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر، وجلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين، وتقدم بوابة الفجر ملخصا لما جاء بالمؤتمر خلال السطور القادمة.

"س.ج".. أهم الأسئلة التي أجاب عليها السيسي في "إسال الرئيس"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة بمركز المنارة للمؤتمرات وتستعرض الفجر الاسئلة التي اجابها الرئيس خلال المؤتمر .. للمزيد أضغط هنا

5 إجابات هامة للسيسي في جلسة "إسال الرئيس"

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة، وتستعرض الفجر 5 أجابات هامة الرئيس السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس".. للمزيد أضغط هنا

السيسي يجيب عن خطة الدولة لتطوير التعليم‎

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مرت بعدة مراحل السنوات الماضية، وكانت الأولية لتثبيت الدولة، ثم الاهتمام بالتعليم والصحة، ثم الاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدا أن كل تلك المراحل لما يكون العمل بها منفصل عن الآخر.. للمزيد أضغط هنا

كيف رد السيسي على الشائعات المُثارة ضد مصر في "السوشيال ميديا"؟

تقدم الفجر ردود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، على مروجي الشائعات بحق مصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد أضغط هنا

ماذا قال "السيسي" عن الشائعات المثارة حول المؤسسة العسكرية خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الشباب؟

تناولت الجلسة الثانية من المؤتمر الوطنى الثامن للشباب ، دور السوشيال ميديا في تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءً من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.. للمزيد أضغط هنا

ملخص الجلسة الثانية لمؤتمر الشباب

ركزت الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب على عدد من المسائل الهامة مثل استخدام الشائعات الزائفة لهدم الدولة، وتحدث عدد من الخبراء بشأن مخاطر حروب الجيل الرابع وما تسببت فيه من خراب للدول، بجانب مناقشة كيف يتم دعم تلك الحروب لتدمير الدول واحدة تلو الأخرى.. للمزيد أضغط هنا

تعرف على الدول التي دمرتها حروب الجيل الرابع

يشكل مصطلح حروب الجيل الرابع، أبرز مصطلحات العصر الحديث، نظراً لأنه حرب من نوع جديد لم يشهدها العالم من قبل، كما أنها حرب لا مركزية، بدأ إطلاق مصطلحها للمرة الأولى والذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية، في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.. للمزيد أضغط هنا

كيف تبنت مصر قضية مكافحة الإرهاب بالمحافل الدولية؟

تناول المؤتمر الوطني الثامن للشباب، عدد من القضايا الهامة، منها التحديات التي تواجه الدولة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتأثيره محليًا وإقليميًا، فيما تعد تلك القضية من أهم المشاكل التي يركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات والمحافل الدولية، حيث يؤكد دائمًا عن التجربة المصرية ودورها في مكافحة الإرهاب والتصدي له.. للمزيد أضغط هنا

رسائل تعنيف "السيسي" للإرهابيين في الجلسة الأولى بمؤتمر الشباب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، عددًا من الرسائل الهامة حول التنظيمات الإرهابية، وأهدافها الخبيثة الذي تسعى له، وموقف مصر الثابت منها.. للمزيد أضغط هنا



