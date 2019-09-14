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كويلار: كان بإمكاننا حسم المواجهة وهذا سر تعادلنا أمام الفيحاء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:28 م
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كويلار: كان بإمكاننا حسم المواجهة وهذا سر تعادلنا أمام الفيحاء
جوستافو كويلار
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أميرة فطيم
 
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تحدث الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي الهلال، عن مواجهة الفيحاء، والتي انتهت بهدف لمثله، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وقال كويلار في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفيحاء فريق منظم وكانت مباراة صعبة، الحظ لم يخدمنا في اللحظات الأخيرة من المباراة".

وتابع: "تراجع الجانب البدني خذلنا في الدقائق الأخير، كان بإمكاننا حسم المباراة لو استغلينا الفرص التي أتيحت لنا".

وتعد مواجهة الفيحاء هي الأولى لكويلار مع الهلال بعد انضمامه رسميًا للفريق الأسبوع الماضي.

وأفتتح نواف العابد لاعب الهلال أول أهداف المباراة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الفيحاء.

وأحرز أرسينيو مارتينيز هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ ليحرم الهلال من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ارتفع رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثالث.
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