ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر سيتي يخسر أمام نوريتش سيتي 2-3 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:17 م
Advertisements
مانشستر سيتي يخسر أمام نوريتش سيتي 2-3 في الدوري الإنجليزي (فيديو)
مانشستر سيتي ونوريتش
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
خسر فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا من نوريتش سيتي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، التي بدأت فى السادسة والنصف مساءًا، على ملعب "كارو رود"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019-2020.

وسجل كيني ماك لين الهدف الأول لفريق نوريتش سيتي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، وأضاف تود كانتويل الهدف الثاني في الدقيقة 28، وأحرز سيرجيو أجويرو الهدف الأول لمناشستر سيتي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 لنورتش سيتي.

وفي الشوط الثاني، أحرز تيمو بوكي الهدف الثالث لنورتش سيتي في الدقيقة 50 من اللقاء، ووسجل رودريجو هيرنانديز كاسكانتي الهدف الثاني للسيتزينز في الدقيقة 88. 

تلقى مانشستر سيتي الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة أمام نوريتش سيتي، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد عن ليفربول المتصدر.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 10 محتلًا المركز الثاني في الترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول اتسع إلى 5 نقاط، بينما ارتفع رصيد نوريتش سيتي إلى النقطة 6 محتلًا المركز الثاني عشر.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوريتش في البريميرليج:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر- إيميرك لابورت - نيكولاس أوتامندي - أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا.

الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - سيرجيو أجويرو.

أجويرو يحقق رقما قياسيا جديد مع مانشستر سيتي
حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا مع فريقه في الموسم الحالي.

وسجل أجويرو هدفًا في شباك نورويتش سيتي، قلص به الفارق أمام أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز نورويتش سيتي على الستزينز 3-2.

وأصبح أجويرو أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل في المواجهات الخمس الأولى في بريميرليج، حيث هز شباك ويست هام يونايتد، توتنهام هوتسبر، برايتون، بورنموث ونورويتش سيتي على الترتيب.

واستعاد أجويرو مكانه في صدارة جدول ترتيب هدافي بريميرليج، حيث سجل هدفه السابع في المسابقة المحلية الإنجليزية، متساويًا مع الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

شاهد.. ملخص مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في البريميرليج:-

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نوريتش سيتي مباراة مانشستر سيتي ونوريتش مانشستر سيتي ونوريتش سيتي مانشستر سيتي ونوريتش مانشستر سيتي خسارة مانشستر سيتي اليوم المان سيتي ونورتس سيتي المان سيتي الدوري الانجليزي البريميرليج اجويرو
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
1
x
17:50
1
الفيحاء
أبها
1
x
17:50
1
الرائد
الأهلي
0
x
19:35
2
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
4
x
16:00
0
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
2
x
16:00
5
تشيلسي
نوريتش سيتي
3
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
0
x
18:30
2
أتلتيكو مدريد
برشلونة
2
x
21:00
1
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
2
x
18:00
0
سامبدوريا
انتر ميلان
1
x
20:45
0
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
0
باير ليفركوزن
لايبزيج
1
x
18:30
1
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
0
x
18:00
2
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
2
x
20:00
1
الزمالك - مصر
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
0
x
17:00
0
نهضة بركان - المغرب
بيراميدز - مصر
0
x
20:00
1
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر