مانشستر سيتي يخسر أمام نوريتش سيتي 2-3 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خسر فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا من نوريتش سيتي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، التي بدأت فى السادسة والنصف مساءًا، على ملعب "كارو رود"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019-2020.





وسجل كيني ماك لين الهدف الأول لفريق نوريتش سيتي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، وأضاف تود كانتويل الهدف الثاني في الدقيقة 28، وأحرز سيرجيو أجويرو الهدف الأول لمناشستر سيتي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/2 لنورتش سيتي.





وفي الشوط الثاني، أحرز تيمو بوكي الهدف الثالث لنورتش سيتي في الدقيقة 50 من اللقاء، ووسجل رودريجو هيرنانديز كاسكانتي الهدف الثاني للسيتزينز في الدقيقة 88.





تلقى مانشستر سيتي الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة أمام نوريتش سيتي، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد عن ليفربول المتصدر.





بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 10 محتلًا المركز الثاني في الترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول اتسع إلى 5 نقاط، بينما ارتفع رصيد نوريتش سيتي إلى النقطة 6 محتلًا المركز الثاني عشر.





تشكيل مانشستر سيتي أمام نوريتش في البريميرليج:-





حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر- إيميرك لابورت - نيكولاس أوتامندي - أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - إلكاي جوندوجان - ديفيد سيلفا.

الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - سيرجيو أجويرو.





أجويرو يحقق رقما قياسيا جديد مع مانشستر سيتي

حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا مع فريقه في الموسم الحالي.

وسجل أجويرو هدفًا في شباك نورويتش سيتي، قلص به الفارق أمام أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز نورويتش سيتي على الستزينز 3-2.

وأصبح أجويرو أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل في المواجهات الخمس الأولى في بريميرليج، حيث هز شباك ويست هام يونايتد، توتنهام هوتسبر، برايتون، بورنموث ونورويتش سيتي على الترتيب.

واستعاد أجويرو مكانه في صدارة جدول ترتيب هدافي بريميرليج، حيث سجل هدفه السابع في المسابقة المحلية الإنجليزية، متساويًا مع الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.





شاهد.. ملخص مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في البريميرليج:-



