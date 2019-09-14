محمد النني يتعرض للطرد فى أولى مبارياته مع بشكتاش (فيديو)

تعرض اللاعب المصري محمد النني لاعب فريق بيشكتاش التركي للطرد في المباراة الأولى له مع فريقه أمام فريق غازي شهير ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري التركي.





واشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد النني بعد اعتدائه على لاعب غازي شهير بدون كرة، وأيضاً قرر الحكم طرد اللاعب كايودي الذي قام بالاعتداء على النني في البداية وذلك خلال الدقيقة 75 من المباراة.





وشهدت المباراة بين بيشكتاش وفريق غازي شهير الكثير من التوتر من اللاعبين، وقام الحكم بانذار 8 لاعبين بالبطاقة الصفراء، وطرد ثنائي من فريق بيشكتاش ولاعب من فريق غازي شهير خلال اللقاء.





ونجح فريق غازي شهير في تحقيق الفوز على بيشكتاش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وتعد هذة هي المباراة الأولى للنني مع فريقه الجديد بيشكتاش، حيث انتقل إليه في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من فريق أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.



