بشري سارة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

تلقي الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان أنباء سارة بخصوص إصابة نجمه كيليان مبابي وموعد عودته للملاعب، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الاسباني في افتتاح دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ونشر المهاجم الفرنسي الشاب تغريدة يشير فيها أنه سيعود في الأيام القليلة القادمة للتدرب مع زملائه في الفريق، وبعدها أصدر باريس سان جيرمان بيانًا أكد فيه أن كيليان مبابي سيعود الإثنين القادم للتدريبات الجماعية تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.





وأكدت تقارير صحفية أن "مبابي" قد يلحق بالمواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وبعد تأكد لحاق "كافاني" بمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قد يمنح توماس توخيل "مبابي" أيضًا فرصة المشاركة في دقائق من المباراة المرتقبة، بينما سيكون الغائب الوحيد عن اللقاء هو البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات بسبب انتقاده حكم مباراة مانشستر يونايتد بالموسم الماضي.





بوصلة برشلونة تتجه نحو "مبابي"

من ناحية أخري كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي برشلونة يفكر جديًا في توجيه أنظاره صوب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن ليس للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، بل للظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، والذي يقدم عروضًا قوية رفقة النادي الباريسي، ويمتلك إمكانيات فنية وتهديفية عالية تجعله إضافة قوية للبرسا حال إتمام الصفقة.





الصحيفة الاسبانية أكدت أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تدرس فكرة تقديم عرضًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات "مبابي"، حيث تري أن التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب أكثر فائدة للنادي الكتالوني من "نيمار" خاصة وأنه أصغر سنًا من اللاعب البرازيلي وسيفيد الفريق سنوات عديدة، كما أنه لا يصاب كثيرًا مثل نجم السيلساو، أما السبب الأهم أن انضمام مبابي لقلعة "الكامب نو" لن يحدث انقساما في صفوف النادي، ولن يكون هناك جدلًا بين المشجعين حوله.