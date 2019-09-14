نقابة التجاريين تعقد ندوة غدًا لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية

تنظم نقابة التجارين بالقاهرة، غدًا الأحد، بالتعاون مع الجمعية المصرية العلمية للأدارة دائرة حوار حول التطورات الاقتصادية العالمية في حضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديون.

وأوضحت نقابة التجاريين بالقاهرة، أنها ستنظم الندوة في حضورمحسن عادل الخبير الاقتصادي ور ئيس الهيئة العامة للاستثمار سابقًا؛ للحديث عن التطورات الاقتصادية العالمية.

من جانبه قال الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة تجاريين القاهرة، إن دائرة الحوار تهدف إلى تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية العالمية في اطار الحرب التجارية بين أمريكا والصين وتأثيرها على الاقتصادات الناشئة ومن ضمنها مصر واهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة والتوقعات المستقبلية في ظل معطيات المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وأضاف قابيل في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن النقابة تساهم من خلال الندوات والجلسات النقاشية التي تنظمها إلى تنشيط الحوار المجتمعي والتوعية بالمتغييرات العالمية واثرها على الاقتصاد وتقديم مقترحات بناءة تساهم في توضيح الرؤى وتطرح الحلول بما يسهم في حل المشكلات الاقتصادية الحالية أو المستقبلية.

وتشهد الأوضاع الاقتصادية العالمية توترات بين اقوي اقتصادييين حول العالم أمريكا والصين، دفعهم إلى تبادل فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من كل دولة.

وتهدد الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين وأمريكا نظام الاقتصاد العالمي، وقد يدفعة نحو الركود.

صندوق النقد الدولى الرسوم الجمركية تخفض الناتج المحلى العالمي 0.8%

ومن جانبة قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها أو هددت بها الولايات المتحدة والصين قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 % في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.

و كشف جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.