حظوظ الأهلي في التأهل لدور الـ16 الإفريقي قبل لقاء الإياب أمام كانو سبورت

تغلب فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه فريق كانو سبورت الغيني بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "مالابو" في غينيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 – 2020.

افتتح صلاح محسن أهداف الأهلي بعد تمريرة طولية من أحمد فتحي قام استلمها محمد مجدي قفشة ووضعها بشكل رائع لـ"محسن" الذي سجلها بطريقة مميزة داخل شباك كانو سبورت، وأضاف وليد سليمان هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد أن استغل خطأ دفاعي للاعبي الفريق الغيني.





ويعتبر هذا الفوز الأول للنادي الأهلي خارج ملعبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، منذ فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 1- 0 في دور المجموعات للبطولة عام 2018، ورغم فوز الأحمر على إطلع برة الجنوب السوداني في ذهاب دور الـ64 للنسخة الحالية، ولكن المباراة أقيمت في مصر.





حظوظ الأهلي في التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا

فوز الأهلي على كانو سبورت الغيني في مباراة اليوم بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي ملعب "مالابو" تمنح المارد الأحمر الأفضلية في التأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية، قبل لقاء الإياب بين الفريقين.





ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الإياب بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كما أن التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة أيضًا يمنح المارد الأحمر التفوق على حساب بطل غينيا الاستوائية، وحجز بطاقة الصعود للدور التالي بالبطولة.





خسارة الأهلي أمام كانو سبورت بفارق هدف في لقاء الإياب تصعد به أيضًا لدور الـ16، أما إذا فاز بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل وهي نفس نتيجة فوز المارد الأحمر في لقاء الذهاب، سوف يحتكم الفريقين لركلات الترجيح في هذه الحالة لتحديد المتأهل.





موعد مباراة الإياب بين الأهلي وكانو سبورت الغيني:





تقام مباراة الإياب بين الأهلي وكانو سبورت الغيني يوم 27 سبتمبر الجاري، في مصر، لحسم المتأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المتوقع إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت في إياب دور الـ32 عبر فضائية أون سبورت علي التردد 10853 – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 6 / 5، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت أزمة ولم تذاع عبر القناة المصرية.



