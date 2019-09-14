دي يونج يضرب شباك فالنسيا بالهدف الثاني (فيديو)
السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:08 م
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محمد مرعي
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سجل الهولندي فرنيكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة الهدف الثاني لفريقه أمام فالنسيا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا الإسبانية.
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