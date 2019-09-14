إنسو فاتي يسجل هدفا عالميا لبرشلونة في شباك فالنسيا (فيديو)









سجل إنسو فاتي نجم نادي برشلونة الهدف الأول لفريقه أمام فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.