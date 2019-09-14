إنسو فاتي يسجل هدفا عالميا لبرشلونة في شباك فالنسيا (فيديو)
السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:05 م
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محمد مرعي
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سجل إنسو فاتي نجم نادي برشلونة الهدف الأول لفريقه أمام فالنسيا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
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