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نصر سالم: مصر واجهت الإرهاب منفردة.. وخاضت تجربة لم تحدث من قبل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:14 م
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نصر سالم: مصر واجهت الإرهاب منفردة.. وخاضت تجربة لم تحدث من قبل
نصر سالم
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مصر كانت مركز الزلزال الذي تعرضت له المنطقة العربية السنوات الماضية، ثم امتد الزلزال إلى سوريا والعراق وليبيا.

وأشار "سالم"، خلال اتصال هاتفي مع قناة مصر الأولى، مساء السبت، إلى أن مصر واجهت الإرهاب منفردة وبصدور رجالها، وهى تجربة لما تحدث من قبل، مضيفا أن مصر خسرت في حربها مع الإرهاب عدد من الأفراد يفوق العدد الذي خسرته جراء حرب 73.

وأضاف أنهم كانوا يريدون تفتيت مصر من الداخل، ولكن المصريين اتحدوا، ولديهم رئيس دولة يثقون فيه، فضلا عن وجود الجيش المصري الذي هو صمام أمام للشعب المصري والمنطقة بأكملها، مضيفا: "شوفنا جيش سوريا والعراق حصل فيهم إيه".

ولفت إلى أن وظيفة الإدارة هى توظيف كل إمكانيات الدولة لصالح الشعب، حيث وفرت المشروعات القومية فرصة عمل لنحو 5 مليون مواطن مدني، وليس منهم أحد من أفراد القوات المسلحة، مؤكدا أن هناك ثقة متبادلة بين القوات المسلحة والشركات التي تعمل معها.

وتابع، "كان بيضحك علينا في السوشيال ميديا.. وبيزيفوا الوعي"، مشيدا بدور مؤتمرت الشباب في توضيح الحقيقة للشعب، وأنهم كانوا يتعرضون للخديعة من خلال بعد ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا أن هناك دول تقف خلف الإرهاب، ولا يريدون لمصر الخير.

هذا وقد انتهت منذ قليل فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 1600 شاب.

وأدلى الرئيس السيسي بعدد من التصريحات الهامة، منها أنه سيتم افتتاح 14 مدينة جديدة العام المقبل، وأن ميزانية ما تم تنفيذه من مشروعات بلغت ميزانيتها 4 تريليون جنيه.

وقد أكد الرئيس أنه عندما تنفذ مصر مشروع ضخم أو تحدث إنجاز دائما يلحقه تنفيذ عمل إرهابي، أو حملة من الشائعات للنيل مما تحققه مصر، والتأثير سلبا على الشعب.

وأضاف أن الجيش المصري مؤسسة حساسة جدا ومغلقة، وهى مركز الثقل في مصر والمنطقة العربية بأكملها، مشددا على أهمية دور مصر في المنطقة، معقبا: "مصر لو راحت المنطقة كلها هتروح".
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