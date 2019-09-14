"س.ج".. أهم الأسئلة التي أجاب عليها السيسي في "إسال الرئيس"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة، كما حضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشهدت فعاليات المؤتمر 3 جلسات، الأولى جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وتتناول محاور النقاش بها استعراض تطور الإرهاب في المنطقة، واستعراض عودة إرهابيي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، فضلا عن التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر، وجلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة، في هذا السياق تستعرض الفجر الاسئلة التي اجابها عليها الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب.

ماهي مبادرات الدولة في مجال الصحة وخصوصا فيروس سي ؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مرض فيروس "سي" ظهر في مصر في 1992، وكان يفتك بالمصريين، وأصبحت الإصابة به سر، فلا يفصح المريض عن إصابته به نظرا لخطورة المرض.

وأشار "السيسي"، إلى أنه بعدما كانت مصر الدولة الأولى عالميا في الإصابة بفيروس سي خرجنا من هذا التصنيف، موضحا أن الدولة تعمل على مواجهة الأمراض من خلال المبادرات الصحية، حتى يطبق نظام التأمين الصحي الجديد، مضيفا: "نظام التأمين الصحي مش هينجح إلا عن طريقنا"، منوها بأن تطبيق المنظومة بأكملها يكلف الدولة نحو 300 مليار جنيه.

من أين حصل مصر 4 تريليونات جنيه لاستثمار وانشاء المشروعات ؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك ضرورة لمواكبة الزيادة السكانية بإنشاء مدن جديدة، معقبًا: "البعض يتصور أن إنشاء هذه المدن ترف، لا دي كانت لازم تتعمل".

وتابع "السيسي"، أن الدولة قامت باستثمار بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال السنوات الماضية، وهذه الأموال جاءت من خلال الإقتراض سواء من الصناديق العربية أو من الداخل، معقبًا: "أنفقنا في سيناء أرقام ضخمة جدًا تقدر بمئات المليارات، هناك محطة مياه واحدة في سيناء تكلفتها 18 مليار جنيه".

ولفت إلى أنه قام بهذه الاستثمارات الضخمة، من أجل معالجة القصور الموجود في الدولة خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن الدولة مهتمة جدًا بتشجيع الشباب لإنشاء المشاريع الصغيرة، والدولة تعمل على توفير التدريب والتمويل وكل سبل النجاح، متابعًا: "لدينا فرص لـ100 مليون".

متى تنتهى الدولة من قانون المحليات ؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان يعد قانون المحليات، وبمجرد الإنتهاء من هذا القانون يتم إجراء انتخابات المحليات، معقبًا: "مع نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة، سنكون نفذنا هذا الاستحقاق الذي توقف منذ 2011".

وتابع "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن الدستور نص على تمثيل الشباب بـ25% علي الأقل في المجالس المحلية لان الشباب عندهم طاقة كبيرة للبناء"

وأضاف: "ممكن تكون نسبة الشباب في المجالس المحلية 30 أو 35%، محدش هيرفض"، لافتَا إلى أن الشعب إذا كان يريد إنجاح أي عملية انتخابية عليه أن يبعد عن العصبية في الاختيار، خاصة في الصعيد.

كيف نواجه من يسئون لمصر عبر سوشيال ميديا؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنطقة لم تكن مستعدة لحجم التطور في وسائل الاتصال، مضيفًا أن تأثير تلك المواقع وردود أفعال الناس على ما يرد عليها من أخبار اختلف عن السبع سنوات الماضية، وهذا دليل على زيادة الوعي.

وأشار "السيسي"، إلى أنه لا بد من العمل على رفع وعي الشباب الصغير،" نحتاج إلى توعية الصغار بخطر سوشيال ميديا، القوانين موجودة لكنها ليست الحل ، هنحاسب المخطئ بالقانون مؤكدا أن الدولة مهتمة بمواكبة التطور التكنولوجي، موضحًا أنهم يسعون إلى بناء دولة مصرية جديدة متقدمة جدا، حيث أنهم يعملون على ميكنة كاملة داخل الحكومة، وبين كل وزارة وأخرى "في دول اعداء بتستخدم هاكر لسرقة البنوك والتاثير علي مفاعلات النووية وشبكات الكمبيوتر، ، عملنا ميكنة كاملة للوزارات ونعمل علي انشاء قواعد بيانات "

وأوضح أنهم أجروا دورات تدريبية لنحو 50 ألف شاب وشابة من العاملين بالحكومة على النظم الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أين وصل ملف الأمن المائي (سد النهضة)؟

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك تنسيق مع إثيوبيا والسودان بشأن قضية المياه وسد النهضة، وما مرت به السودان لم يؤثر على التنسيق معها.

وأشار "السيسي"، إلى أنه سيكون هناك ضرر في كل الأحوال من سد النهضة، معقبًا: "في ضرر ممكن نتحمله وهناك ضرر لا يمكن تحمله"، منوهًا بأن مصر تعمل على التوصل مع إثيوبيا بشأن شكل ملىء السد بوضع يمكن تحمله لان حصة مصر 55 مليار متر مكعب

وأضاف: "العفي محدش بياكل لقمته.. خلوا بالكم من بلدكم، ومش هتبقى عفية إلا بشعبها، العراق سنة 90 كانت حصتها في المية 100 مليار، وحاليا اصبحت 30 مليار".

ماهي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية ؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثبات الدولة المصرية وتماسكها هو السبيل الحقيقي لمواجهة أي تحدي محتمل، مؤكدًا أنه لا توجد دولة بمنأى عن التحديات أو الصراعات، فليس هناك استقرار بالمطلق.

وأشار "السيسي"، أن الإرهاب قضية خطيرة، حيث يعتبر وسيلة غير مكلفة للسيطرة على الدول، ولا توجد مسئولية قانونية على الدول التي ترعاه، ويُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، معقبًا: "ممكن يضغطوا على دولة زي مصر بنشاط أو اتنين إرهابي".

أضاف السيسي، أن " الجيش والشرطة بيقدموا حياتهم لمصر ويتهموا في كرامتهم ، قوة مصر من قوة مؤسساتها مؤسسات الجيش والشرطة والرئاسة، والنخر في مؤسسات الدولة يوقعونا ".

كم تبلغ ميزانية التعليم في مصر؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مرت بعدة مراحل السنوات الماضية، وكانت الأولية لتثبيت الدولة، ثم الاهتمام بالتعليم والصحة، ثم الاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدا أن كل تلك المراحل لما يكون العمل بها منفصل عن الآخر.

وأشار "السيسي"، خلال جلسة "إسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أن مصر بها 23 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، و50 مليون مدرسة، و1.7 مليون معلم، موضحًا أن ميزانية التعليم تبلغ 130 مليار جنيه، 80% منهم عبارة عن رواتب للعاملين، والباقي موزع على أمور التشغيل الأخرى

وأضاف "السيسي"، أن استخدام التابلت أحد عناصر التطوير، متسائلا: "هل المجتمع مستعد للتطوير، وسيساعدنا؟"، متابعا: "ولادكم ولادنا، ومش هنعمل تطوير عشان نضيع الناس"، مؤكدًا أن أثر تطوير التعليم لن يظهر قبل مرور 12 عامًا، مؤكدا أن المسار الجديد سيكون أفضل، لأن الوضع الحالي صعب.

ماهو دور مصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقع في منطقة بها ثروات ومقدرات هائلة، موضحا أن الصراعات الأيدولوجية التي مرت بالمنطقة أحد أسباب ظهور الفكر الديني المتطرف.

وأشار "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، إلى أن المنطقة العربية تشبه الجسم، وكل دولة عربية تمثل جزءًا من هذا الجسم، وعند تتعرض أي دولة لشىء، فإن الجسم العربي كله سيتأثر، مضيفا: "مصر لو حصلها حاجة المنطقة كلها هتروح".

وأكد على ضرورة وجود مناعة داخلية لمواجهة الإرهاب، مضيفا: "الإرهابيين عايشين وسطينا، وبيلبسوا زينا، وشغلهم بيعتمد على التستر"، منوها بأن المصريين يجب أن يكونوا يدًا واحدة ، يوجد ربع مليون عضو من اعضاء التنظيمات الإرهابية كانوا في سوريا والعراق ، مؤكدا أن مصر تدافع عن نفسها بجيشها وشعبها.

وأضاف: "توقفوا أمام العشرة أيام اللي فاتت.. أنتم اللي كنتم بتشيروا الحاجة، وده مش عتاب.. بس بدردش وأخد حقي"، متابعا: "بقى ابن مصر اللي في 3 يوليو قدم نفسه وأولاده وأحفاده تعملوا فيه كده".

كيف نواجه الشائعات؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب هو صمام الأمن لمصر، معقبًا: "محدش يشغله بإثارة الشائعات والأكاذيب، أنا معايا فواتير بأكلي وشربي، أنا قولت كده عشان خاطركم، يهمني تكون ثابتين".

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن قضية الإرهاب ستستمر مع مصر سنوات طويلة، متابعًا: "اللي فات دا كان صعب أووي، بس إحنا مش بنتهز، آه والله، إحنا ثابتين عشان ربنا معانا".

وشدد على تماسك الشعب مع مؤسسات سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء، معقبًا: "لما حد من الشعب يحاول يضعف مؤسسة، بيضعف نفسه".