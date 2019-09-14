الميزة الأفضل لفايلر في ظهوره الأول مع الأهلي

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا هاما على حساب فريق كانو سبورت الغيني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتعد هذة المباراة هي الأولى لرينيه فايلر في تدريب وقيادة النادي الأهلي، حيث ظهرت بعض مميزات المدرب الجديد للقلعة الحمراء خلال المباراة الأولى له، بالرغم من صعوبة الأجواء في ملعب اللقاء بغينيا الإستوائية وعدم توافر الأجواء التي يلعب خلالها النادي الأهلي بشكل مميز.





وأدار فايلر المباراة بشكل جيد للغاية حيث بدأ بالتشكيل الآتي في لقاء كانو سبورت :-

حراسة المرمي : محمد الشناوي.

خط الدفاع : على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف واحمد فتحي.

خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي.

خط الهجوم : مروان محسن.





ويجيد فايلر قراءة المباريات داخل الملعب وذلك بعد نجاح صلاح محسن البديل للمهاجم مروان محسن في تسجيل الهدف الأول للقلعة الحمراء بعد مشاركته بثلاث دقائق فقط، وأيضا شارك وليد سليمان كبديلا في اخر ربع ساعة خلال اللقاء ونجح في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي.





ويسعى النادي الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي خاصة بعد غياب اللقب عن خزائن النادي منذ سنوات طويلة، وكان آخر لقب قاري حققه الأهلي في عام 2014 على حساب سيوي سبورت بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.





وكان الفريق الأحمر قد نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا خلال نسختي 2017 و2018، ولكنه فشل في التتويج حينها وخسر اللقب لصالح فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي.



