أهداف وملخص مباراة مان يونايتد ضد ليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت 14/9/2019، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز2019-2020.





بدء الشياطين الحمر، بقيادة مدربه النرويجي أولي سولشاير، المباراة بقوية كبيرة وهجومية حتى نجح المان يونايتد في تسجيل هدف مبكر عن طريق اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 8 من بداية اللقاء بركلة جزاء.





وأضاع مانشستر يونايتد آخر ركلتي جزاء له هذا الموسم، بما في ذلك ركلة جزاء نفذها راشفورد أمام كريستال بالاس الشهر الماضي، لكن مهاجم إنجلترا لم يخطئ هذه المرة.



ووصل راشفورد للهدف رقم ثلاثة بعد هدفه اليوم أمام نيوكاسل لينافس على لقب هدافي الدوري الإنجليزي، بينما وصل للهدف رقم أربعة في شباك ليستر سيتي.





انحصر اللعب فترات طويلة في منطقة وسط الملعب، وكان ليستر سيتي ندًا قويًا لفريق مانشستر يونايتد والذي استطاع لاعبوه الوصول لمرمي المنافس في العديد من الفرص لكنها باءت بالفشل ليستمر تقدم اليونايتد بهدف دون مقابل حتي أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا عن فوز الشياطين الحمراء.



واستعاد فريق مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات من جديد بعد الفوز فى الـ3 مباريات الأخيرة، حيث تعادل مان يونايتد فى مباراتين وخسر في مباراة واحدة.





وبهذه النتيجة، ارتفع مانشستر يونايتد للمركز الثالث برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن ليستر سيتى صاحب المركز الرابع.





وشهدت نهاية المباراة اشتباكا بين لاعبي الفريقين اثر كرة مشتركة ولكن الحكم تدخل سريعا وفض الاشتباك بينهما وأشهر بطاقة صفراء في وجه تشيلويل قبل أن ينهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد.



ولم يكن أداء يونايتد، الذي لعب دون الثنائي المصاب بول بوجبا وأنطوني مارسيال، مقنعًا، لكن المدرب أولي جونار سولشار سيكون سعيدًا بتحقيق ثاني انتصار هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط.



تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي كالتالي:-





حراسة المرمى: ديفيد دى خيا.





خط الدفاع: بيساكا - ماجواير - لينديلوف - أشلي يونج.





خط الوسط: ماتيتش - ماكتومناى – بيريرا.





الهجوم: ماتا - دانيال جيمس - راشفورد.





شاهد.. ملخص مباراة مانشستر يونايتد و ليستر سيتي في البريميرليج:-